Instalarán arcos detectores en las 380 secundarias de Querétaro

Irene Quintanar Mejía, de la USEBEQ, pidió a madres y padres revisar la mochila de sus hijos antes de salir de casa.

Dos arcos detectores de metales y una mesa plegable con guantes azules en un vestíbulo con puertas de cristal

La instalación de los arcos detectores se hará por etapas y alcanzará a todas las escuelas secundarias del estado, informó la USEBEQ.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 08, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Las 380 escuelas secundarias públicas del estado tendrán arcos detectores de metales. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que la instalación se hará por etapas hasta alcanzar a todos los planteles de ese nivel.

La medida se adopta luego de los recientes hechos registrados en la secundaria Esperanza Cabrera, ubicada en Paseos de San Miguel. La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que los arcos se suman al trabajo que la dependencia realiza desde hace más de dos años y medio en prevención, atención socioemocional y construcción de paz, con la participación de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia.

Los arcos no estaban presupuestados. “Es algo que no traíamos presupuestado”, reconoció Quintanar Mejía.

Explicó que los protocolos y los canales de comunicación habían permitido avanzar en la capacitación y la prevención, pero que las circunstancias actuales hicieron necesario reforzar las medidas de seguridad en los planteles. “Sí, vamos a ir a la primera etapa”, anunció.

La funcionaria hizo un llamado a madres y padres de familia para que se involucren directamente en la prevención y revisen las mochilas de sus hijos antes de que salgan de casa. Consideró que la familia representa el primer espacio de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes.

“Hay que revisar la mochila de sus hijos antes de salir a la escuela”, enfatizó.

El trabajo preventivo continuará con acciones de formación socioemocional, sana convivencia y construcción de paz, además del acompañamiento a las familias, añadió la coordinadora.

seguridad educacion usebeq

Reciente

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, habla en un podio sobre el PAN rumbo a 2027
Querétaro

Kuri asegura que el PAN va con ventaja rumbo a 2027 en Querétaro

El gobernador enfatizó que la unidad interna será uno de los principales retos del partido y dijo que buscará contribuir a ella.

Una persona planta un nopal en un hoyo abierto en un área verde, con tierra removida, una pala y otros ejemplares al fondo
Querétaro

Querétaro programa siete actividades ambientales en octubre

Cuatro son jornadas de reforestación; el 10 de octubre arrancan con un recorrido en Kuishtak y una reforestación en Altos de Juriquilla.

Hombre de traje azul con micrófono y una tarjeta en las manos; declaraciones sobre el documental de HBO del 5M en Querétaro
Editorial

Gobernador de Querétaro desconoce documental de HBO sobre el 5M

Kuri González sostuvo que su gobierno actuó de inmediato y asumió sus responsabilidades tras los hechos del 5 de marzo de 2022 en el estadio.

Seis personas en la mesa de la presentación del cuaderno para colorear en otomí del IEEQ, en Amealco
Amealco

Presenta IEEQ en Amealco cuaderno de derechos en lengua otomí

El IEEQ informó que más de 170 niñas, niños y docentes asistieron al evento en la primaria indígena Ignacio Zaragoza, en Santiago Mexquititlán.