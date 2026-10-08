Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Las 380 escuelas secundarias públicas del estado tendrán arcos detectores de metales. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que la instalación se hará por etapas hasta alcanzar a todos los planteles de ese nivel.

La medida se adopta luego de los recientes hechos registrados en la secundaria Esperanza Cabrera, ubicada en Paseos de San Miguel. La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que los arcos se suman al trabajo que la dependencia realiza desde hace más de dos años y medio en prevención, atención socioemocional y construcción de paz, con la participación de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia.

Los arcos no estaban presupuestados. “Es algo que no traíamos presupuestado”, reconoció Quintanar Mejía.

Explicó que los protocolos y los canales de comunicación habían permitido avanzar en la capacitación y la prevención, pero que las circunstancias actuales hicieron necesario reforzar las medidas de seguridad en los planteles. “Sí, vamos a ir a la primera etapa”, anunció.

La funcionaria hizo un llamado a madres y padres de familia para que se involucren directamente en la prevención y revisen las mochilas de sus hijos antes de que salgan de casa. Consideró que la familia representa el primer espacio de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes.

“Hay que revisar la mochila de sus hijos antes de salir a la escuela”, enfatizó.

El trabajo preventivo continuará con acciones de formación socioemocional, sana convivencia y construcción de paz, además del acompañamiento a las familias, añadió la coordinadora.