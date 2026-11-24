Ezequiel Montes, 24 de noviembre de 2026.- Habitantes de Villa Progreso conocieron las propuestas de obra con las que el Gobierno estatal busca mejorar el acceso y la conectividad de esta delegación de Ezequiel Montes.
Las presentó el secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ), Ernesto Alonso Mejía Botello, en una reunión informativa con la comunidad.
Lo acompañaron la coordinadora de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, y el subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial, Luis Bernardo González Zepeda.
Se trata de proyectos que el Estado pretende ejecutar, no de obras en marcha. El comunicado de la SEDESOQ no detalla qué vialidades abarcarían ni cuánto costarían.
La delegación se comunica con la cabecera municipal por la carretera estatal 131, cuya modernización a cuatro carriles arrancó en 2017 en un tramo de 4.8 kilómetros.
Después, Mejía Botello se reunió con madres y padres de familia beneficiarios del programa de Transporte Escolar. Hablaron de la importancia del servicio para el traslado de estudiantes y para que niñas, niños y jóvenes puedan seguir estudiando.
El secretario dijo que la participación ciudadana es necesaria para identificar prioridades y diseñar soluciones según las necesidades de cada comunidad. También afirmó que la dependencia seguirá acercando programas y servicios a quienes más los necesitan.
No se informó cuándo empezarían los trabajos ni si las opiniones de los vecinos modificarán los proyectos antes de definirlos.
Baches y parches en una vialidad de Villa Progreso. rotativo.com.mx