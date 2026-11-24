Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.- Diez hombres detenidos afuera de un taller de motocicletas en la alcaldía Miguel Hidalgo fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud.

Cuatro de ellos enfrentarán además un proceso por cohecho: se les señala por haber ofrecido dinero y motocicletas a los policías que los arrestaron.

Una jueza de control dictó la resolución el 18 de noviembre, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Los diez seguirán en prisión preventiva, y la jueza fijó un mes de plazo para cerrar la investigación complementaria.

La detención ocurrió el 10 de noviembre. De acuerdo con la Fiscalía, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vieron a Anyelo "N" cuando presuntamente repartía bolsas con droga a otras personas.

En la intervención aseguraron 437 envoltorios con metanfetamina, cannabis y cocaína, además de tres motocicletas, teléfonos celulares y otros indicios.

Anyelo "N", Adolfo "N", Jorge "N" y Samuel "N" habrían ofrecido dinero y motocicletas a los agentes para no ser presentados ante el Ministerio Público.

Los cuatro quedaron vinculados a proceso por cohecho y por posesión de narcóticos con fines de comercio. Por este segundo delito, la jueza turnó esa parte del caso a la justicia federal; la Fiscalía no explicó el motivo.

Carlos "N", Ángel "N", Roibel "N", Winkeyverd "N", Yervin "N" y Alexander "N" fueron vinculados a proceso por narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Para pedir la vinculación, el Ministerio Público presentó el informe de la detención, entrevistas a los policías que participaron y dictámenes periciales en química y fotografía.

Según información de la SSC, los detenidos podrían estar relacionados con una célula dedicada a la extorsión, a la venta de narcóticos y a robos mediante el engaño conocido como "La Patrona", en el que los delincuentes se hacen pasar por jefes o patrones para que los empleados entreguen dinero o pertenencias.

Esos delitos no forman parte de las imputaciones por las que fueron vinculados a proceso.

Los diez se presumen inocentes mientras no exista una sentencia que declare su responsabilidad. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía y las defensas podrán reunir datos de prueba; al cierre, el Ministerio Público decidirá si formula acusación.