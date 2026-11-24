México, 24 de noviembre de 2026.- Entre el 3 y el 20 de noviembre, ningún embarque de árboles de Navidad naturales que entró al país fue devuelto a su lugar de origen. En ese periodo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó 252 mil 387 ejemplares importados.

No registró retornos por plagas de importancia cuarentenaria ni por ninguna otra causa.

Mexicali concentró más de la mitad de las revisiones, con 141 mil 750 árboles. Le siguieron Tijuana, también en Baja California, con 82 mil 974; San Luis Río Colorado, con 19 mil 237, y Nogales, con 7 mil 913, ambos en Sonora. En Reynosa, Tamaulipas, se revisaron 513 ejemplares.

El abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) es la especie que más entra: 208 mil 260 árboles, más de ocho de cada diez de los inspeccionados. Los demás fueron 36 mil 624 abetos nobles (Abies procera) y 7 mil 503 abetos de Nordmann (Abies nordmanniana).

En cada punto, el personal de la Profepa revisa los árboles a simple vista, toma muestras al azar o dirigidas y verifica los documentos que acreditan los requisitos de importación.

Cuando encuentra indicios de plagas o enfermedades, envía muestras a la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ahí se identifica el organismo y se determinan las medidas fitosanitarias que correspondan.

Si se confirma una plaga de importancia cuarentenaria, el embarque debe regresar a su origen. Si el dictamen descarta un riesgo que impida su ingreso, el lote puede liberarse siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Para esta temporada se prevé la importación de entre 400 mil y 500 mil árboles naturales de los géneros Pinus y Abies, además de la especie Pseudotsuga menziesii.

En 2025, la Profepa verificó 500 mil 089 árboles de Navidad importados de Estados Unidos. Detectó una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de 785 ejemplares, al que se aplicaron las medidas correspondientes.

El objetivo del programa es impedir que entren plagas forestales que puedan dañar los bosques y otros ecosistemas del país. Se rige por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y la NOM-013-SEMARNAT-2020.

Las inspecciones seguirán hasta el 5 de diciembre. El balance difundido corresponde a las primeras dos semanas y media de operación.