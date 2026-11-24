Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.- En el plan de 12 acciones en 120 días para el sistema público de salud, contratar médicos es lo que menos ha avanzado en el IMSS y en el ISSSTE.

En el día 28 del programa, el Seguro Social reportó 332 especialistas contratados de los 2 mil 500 previstos, un 13 por ciento. El ISSSTE registra 6 por ciento en contratación de personal médico.

En otros rubros del IMSS, las cifras son mucho más altas. El surtimiento en farmacia está en 94.7 por ciento, tras la compra de 5 millones de piezas. Los insumos en cada piso llegan a 92.3 por ciento, con una compra emergente de 2.9 millones de piezas.

El incremento salarial del 8 por ciento ya se cumplió por completo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en la conferencia matutina que los planes avanzan muy bien. El objetivo, explicó, es “el fortalecimiento del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, con más equipo, basificaciones, más personal y mejora en la distribución de los medicamentos”.

En el IMSS, el plan arrancó el 27 de octubre y debe concluir el 24 de febrero de 2027. Según el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, van 4 mil 119 bases entregadas de 11 mil 325 previstas (36 por ciento) y 74 de 125 equipos de alta tecnología ya atienden pacientes (59 por ciento).

En cirugías adicionales, el avance es de 31 por ciento: 10 mil 170 pacientes atendidos en 391 jornadas.

El Seguro Social también informó estos avances:

Equipo médico móvil (35 por ciento): se entregaron 20 ultrasonidos, 17 electrocardiogramas y 10 monitores, y ya se compraron mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores.

se entregaron 20 ultrasonidos, 17 electrocardiogramas y 10 monitores, y ya se compraron mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores. Mobiliario (35 por ciento): se compraron mil 321 sillones de urgencias, 6 mil 194 camas y 5 mil 851 camas-camillas.

se compraron mil 321 sillones de urgencias, 6 mil 194 camas y 5 mil 851 camas-camillas. Mantenimiento (41 por ciento): se hicieron 381 reparaciones.

se hicieron 381 reparaciones. Consultas de especialidad: en noviembre se agendaron 17 por ciento más y, para diciembre, el aumento va en 20 por ciento.

en noviembre se agendaron 17 por ciento más y, para diciembre, el aumento va en 20 por ciento. Urgencias con trato digno: se ha atendido a 17 mil 94 usuarios y se enviaron 215 mil mensajes SMS con el servicio “Infórmate de tu familiar”.

El ISSSTE lleva un avance general de 38.8 por ciento, según su director general, Martí Batres Guadarrama. Lo más avanzado son las obras por inaugurar (91 por ciento) y la receta electrónica (89 por ciento).

Lo más bajo, además de la contratación de personal médico, es el inicio de obras nuevas (20 por ciento) y el equipamiento de salas de urgencias (23 por ciento). Los demás rubros van entre 30 y 39 por ciento: quirófanos rehabilitados, cirugías pendientes, telemedicina, nuevos consultorios, equipo de alta gama, mantenimiento y obras en proceso.

El IMSS Bienestar presentó su plan hace 15 días. Su director general, Alejandro Svarch Pérez, informó los avances en un enlace desde Toluca, Estado de México, donde ese mismo día se inauguró el Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria.

Las cifras más altas son Todo en tu Clínica (60 por ciento), Calidad y Trato Digno (50 por ciento) y expediente electrónico (40 por ciento). Las más bajas son la digitalización del abasto (13 por ciento), los hospitales nuevos y de sustitución (15 por ciento) y Nacer con Bienestar (15 por ciento).

La contratación de especialistas y enfermeras va en 20 por ciento.

El próximo paso en medicamentos será el martes 1 de diciembre. Ese día, según anunció Sheinbaum, el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud presentará cómo se distribuirán los medicamentos en el IMSS Bienestar durante 2027, para fortalecer Las Rutas de la Salud.