Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de consolidación del IMSS Bienestar: 12 acciones en 120 días que prevén plazas para 118 mil 038 trabajadoras y trabajadores, la contratación de 19 mil 314 profesionales de la salud y la renovación de equipo, hospitales y abasto de medicamentos.

El programa se dio a conocer en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo y es el tercero de una serie. La mandataria recordó que hace 15 días se presentaron las 12 acciones para el IMSS y que hace una semana se expusieron las del ISSSTE. Con el de IMSS Bienestar, dijo, el gobierno busca fortalecer lo público y garantizar la salud.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló las 12 acciones. La primera, certeza laboral, dará plazas a 118 mil 038 trabajadoras y trabajadores para estabilizar a quienes hoy sostienen los servicios. La primera etapa arranca el 1 de enero de 2027.

La segunda acción es la contratación de 19 mil 314 profesionales: 2 mil 606 médicos especialistas, 3 mil 188 médicos generales, 2 mil 290 residentes formados en la propia institución, 9 mil 965 integrantes del personal de enfermería y mil 265 paramédicos. La primera fase corre del 1 al 30 de noviembre y la segunda será en febrero de 2027.

A ella se suma Médicos por México: 78 equipos quirúrgicos itinerantes recorrerán 296 hospitales rurales para realizar cirugías programadas, de modo que la atención especializada llegue a comunidades donde antes no había. La meta es alcanzar 16 mil 240 cirugías al 31 de marzo de 2027.

En equipamiento, el plan instalará 212 equipos de alta tecnología en hospitales generales y rurales, con una inversión superior a 5 mil 732 millones de pesos: siete aceleradores lineales, dos braquiterapias para el tratamiento del cáncer, 125 mastógrafos con inteligencia artificial, nueve resonancias magnéticas, 68 tomógrafos y un angiógrafo.

La meta es el 15 de febrero de 2027. Otros 4 mil 658 millones de pesos se destinarán a más de 14 mil equipos de uso diario, como camas, camillas, monitores, ultrasonidos y desfibriladores, entre noviembre de 2026 y el primer semestre de 2027.

La infraestructura ocupa tres de las acciones. Se inaugurarán siete unidades nuevas: el Hospital General Docente Cárdenas, en Tabasco; el Hospital Docente de Alta Especialidad de Tepic, en Nayarit; los hospitales generales docentes de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo; el Hospital Integral Comunitario Arantepacua, en Michoacán; la Unidad de Excelencia Médica y Atención a Quemados de Chilpancingo, en Guerrero; y la Unidad de Acto Único de Cáncer con Braquiterapia, en Zacatecas. También se abrirán 24 clínicas de pie diabético.

Comenzará además la construcción de cinco hospitales: Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Valle Ceylán, en el Estado de México; Atlixtac, en Guerrero; Guamúchil, en Sinaloa; y Palenque, en Chiapas. Se sustituirán 23 hospitales de larga trayectoria en 12 estados, con una inversión de 25 mil millones de pesos, y se dará mantenimiento a 244 unidades, con 3 mil 470 millones de pesos, para atender calderas, elevadores y sistemas hidráulicos y mecánicos.

El abasto completo de medicamentos e insumos se apoyará en Las Rutas de la Salud, que distribuirán 100 millones de piezas de medicamentos. Toda la cadena de suministro se digitalizará, del almacén a la receta surtida, para monitorear existencias en tiempo real, anticipar faltantes y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Otra acción se centra en los servicios hospitalarios: revisión de la planeación médica, subasta inversa en las contrataciones para generar ahorros, publicación de contratos con proveedores, montos y unidades, y monitoreo del servicio en tiempo real. La meta va de noviembre de 2026 a enero de 2027.

Nacer con Bienestar buscará reducir la mortalidad materna e infantil. En 249 hospitales rurales se habilitarán 174 áreas de respuesta inmediata obstétrica, 367 cunas de terapia intensiva neonatal, 249 espacios de teleconsulta las 24 horas, 249 equipos rosas para emergencias obstétricas y 249 ambulancias de cuidados intensivos. La fecha límite es el 10 de marzo de 2027.

En Calidad y Trato Digno se garantizará la gratuidad de la atención médica, quirúrgica y de los medicamentos, con el compromiso de cero gasto de bolsillo en todas las unidades. Un fondo revolvente evitará que los pacientes cubran gastos, sobre todo de traslado. Habrá capacitación en trato humano, gestores interculturales en hospitales comunitarios y embajadores de Trato Digno.

Las dos últimas acciones son digitales y de servicio. El expediente electrónico inteligente llegará a las 8 mil 812 unidades médicas, entre ellas 612 hospitales y 8 mil 200 de primer nivel, de modo que el historial clínico acompañe siempre a la persona. Con Todo en tu Clínica, los 8 mil 200 centros de salud tendrán laboratorio; hasta ahora lo tienen 3 mil 600. Por primera vez, todas las unidades contarán con internet, expediente único y abasto digitalizado.

Svarch Pérez informó que estas acciones se suman a los resultados del IMSS Bienestar frente a 2023: 55 por ciento más consultas totales; 55 por ciento más consultas generales, frente a 4 por ciento en estados sin IMSS Bienestar; y 105 por ciento más consultas de especialidad, frente a 27 por ciento en esos estados.

Hasta ahora han sido basificadas 53 mil personas trabajadoras, entre ellas mil 375 médicas y médicos especialistas y 7 mil 360 integrantes del personal de enfermería. Las Rutas de la Salud han entregado 305 millones de medicamentos y se han inaugurado 21 hospitales.