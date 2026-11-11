San Juan del Río, 11 de noviembre de 2026.- Un total de 61 centros de trabajo del municipio recibieron el distintivo Sin Brecha, programa estatal que promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión y la prevención de la violencia y el acoso en los espacios laborales.

En conjunto, esos centros agrupan a poco más de 20 mil trabajadores.

De ese total, 42 renovaron el reconocimiento y 19 lo obtuvieron por primera vez. Los nuevos sumaron a más de 9 mil trabajadores al esquema.

De los 61 centros reconocidos, 19 recibieron el distintivo por primera vez. rotativo.com.mx

La quinta edición de la ceremonia fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, junto con el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, y la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo. Tania Ruiz Castro, coordinadora de Proyectos Regionales, participó en representación del gobernador.

San Martín Castillo informó que la convocatoria reconoció en todo el estado a 169 centros de trabajo y a más de 83 mil colaboradores.

La funcionaria explicó que el programa nació hace cinco años con tres objetivos: igualdad de oportunidades de empleo; infraestructura, como salas de lactancia y bibliotecas; y entornos libres de acoso, mediante protocolos de prevención y atención.

Los tres ejes apuntan a que la igualdad laboral se traduzca en acciones concretas que permitan el desarrollo profesional sin discriminación.

Entre las prácticas reconocidas figuran el acompañamiento psicológico, emocional, jurídico y de salud para trabajadores y sus familias, y la capacitación técnica de mujeres con miras a que lleguen a puestos de liderazgo.

La convocatoria estatal reconoció a 169 centros de trabajo en Querétaro. rotativo.com.mx

Guadalupe Serrano Hernández, de Genesis System Group México, habló en nombre de los galardonados. Su empresa recibió el distintivo por quinta ocasión consecutiva y cuenta con áreas de lactancia, accesos para personas con discapacidad y protocolos contra la violencia laboral.

Para ella, el reconocimiento representa un compromiso con el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Para fortalecer las buenas prácticas y mejorar sus instalaciones, 35 empresas recibirán un subsidio estatal.







