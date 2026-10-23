Brecha salarial de 19.7% en Querétaro y San Juan del Río

Querétaro es el tercer estado con mayor porcentaje de brecha salarial, solo por debajo de Guerrero y Morelos, según datos del IMCO.

Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo, habla sobre la brecha salarial en Querétaro

Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo, informó que la brecha salarial en Querétaro es de 19.7%.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 23, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Querétaro registra una brecha salarial de 19.7% entre hombres y mujeres, con San Juan del Río y la zona metropolitana como los principales municipios donde se presenta ese porcentaje, informó Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Querétaro ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor porcentaje de brecha salarial del país, solo por debajo de Guerrero y Morelos.

Desde la Secretaría, una de las políticas centrales ha sido reducir esas brechas y llevar a más mujeres al empleo formal. Tan solo en los últimos cinco años se incorporaron seis mil nuevos espacios para mujeres en el mercado laboral, precisó la funcionaria.

Una de las principales causas de la brecha, señaló San Martín Castillo, es la deserción laboral por maternidad. A las mujeres se les ha otorgado de manera tradicional el rol de cuidadoras y, con frecuencia, dejan sus trabajos para regresar a cuidar a sus hijos.

Otra de las medidas es el programa Sin Brecha, con el que la Secretaría busca que todas las empresas, organizaciones e instituciones se comprometan con la igualdad laboral y de género.

Pese a las acciones de la administración, la brecha sigue siendo una problemática por la que, dijo San Martín Castillo, se “deben reforzar esfuerzos”.

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