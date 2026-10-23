San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- El Municipio de San Juan del Río entregó 100 mil pesos a Grupo Reto San Juan del Río, Querétaro, A. C., la asociación que acompaña a mujeres con cáncer de mama, y pidió a la población no postergar la detección oportuna de la enfermedad.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, y la presidenta del Patronato del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, hicieron la entrega durante el XXIII Desayuno Anual de la asociación, con un cheque de presentación por 100 mil pesos dirigido a Grupo Reto.

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Cabrera invitó a los sanjuanenses a “concientizarse” sobre un padecimiento que, según el Municipio, se mantiene como la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres mexicanas. Su planteamiento fue que detectar a tiempo es lo que permite superar la enfermedad.

A las integrantes de Grupo Reto les habló de gratitud:

“Bravo a Grupo Reto, que es una bendición. Bravo a las mujeres de Grupo Reto. Les agradecemos, nos faltan palabras, mis queridas amigas, de verdad nos faltan palabras para agradecerles lo que han hecho por muchas familias, por muchas mujeres que también ya no están con nosotros y por muchas más que están aquí, como Gris”.

Roberto Cabrera Valencia invitó a los sanjuanenses a concientizarse sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

Entre las pacientes que la asociación ha acompañado está Griselda Martínez Ayala, a quien se le han confirmado tres diagnósticos de cáncer de mama. Según su testimonio, en cada uno Grupo Reto le dio orientación y apoyo, y ella agradeció esa ayuda.

En el XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto se llamó a la prevención del cáncer de mama. rotativo.com.mx

Gina Sánchez Barrios afirmó que la prevención puede salvar vidas y que las integrantes de la asociación, “con su dedicación, cariño y trabajo también salvan vidas”. Pidió a Grupo Reto seguir apoyando a mujeres y hombres.

Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, reconoció a quienes apoyan a personas que sufren o sufrieron cáncer y destacó la labor de la asociación que en San Juan del Río encabeza María Fernanda González Torres. Dijo que “este tipo de causas son de la sociedad en general” y llamó a los sanjuanenses a “hacer equipo”.

González Torres, presidenta de Grupo Reto San Juan del Río, informó que la asociación continuará con las pláticas preventivas sobre cáncer de mama en escuelas, empresas, comunidades indígenas y población en general.

Asistentes al XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto San Juan del Río, donde el Municipio entregó 100 mil pesos a la asociación. rotativo.com.mx

Al desayuno asistieron la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, presidenta de la Mesa Directiva de la 61 Legislatura del Estado de Querétaro; Alicia González Ordaz, subdirectora de la Jurisdicción Sanitaria número 2; Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, y Karina Hernández Chávez, ginecóloga obstetra del Hospital General de San Juan del Río, entre otras personalidades.

El autocuidado, sostuvo González Torres, “es un acto de amor propio y de responsabilidad colectiva”.