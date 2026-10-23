Municipio dona 100 mil pesos a Grupo Reto en San Juan del Río

Tania Ruiz Castro, de Gobierno del Estado, reconoció a la asociación que encabeza María Fernanda González Torres y llamó a los sanjuanenses a hacer equipo.

Roberto Cabrera Valencia, sentado junto a integrantes de Grupo Reto que sostienen un cheque por 100,000 pesos, en el XXIII Desayuno Anual de San Juan del Río

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, durante la entrega de 100 mil pesos a Grupo Reto San Juan del Río, Querétaro, A. C., en el XXIII Desayuno Anual de la asociación.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- El Municipio de San Juan del Río entregó 100 mil pesos a Grupo Reto San Juan del Río, Querétaro, A. C., la asociación que acompaña a mujeres con cáncer de mama, y pidió a la población no postergar la detección oportuna de la enfermedad.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, y la presidenta del Patronato del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, hicieron la entrega durante el XXIII Desayuno Anual de la asociación, con un cheque de presentación por 100 mil pesos dirigido a Grupo Reto.

rotativo.com.mx

Cabrera invitó a los sanjuanenses a “concientizarse” sobre un padecimiento que, según el Municipio, se mantiene como la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres mexicanas. Su planteamiento fue que detectar a tiempo es lo que permite superar la enfermedad.

A las integrantes de Grupo Reto les habló de gratitud:

“Bravo a Grupo Reto, que es una bendición. Bravo a las mujeres de Grupo Reto. Les agradecemos, nos faltan palabras, mis queridas amigas, de verdad nos faltan palabras para agradecerles lo que han hecho por muchas familias, por muchas mujeres que también ya no están con nosotros y por muchas más que están aquí, como Gris”.

Roberto Cabrera Valencia habla desde el podio durante el XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto en San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia invitó a los sanjuanenses a concientizarse sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

Entre las pacientes que la asociación ha acompañado está Griselda Martínez Ayala, a quien se le han confirmado tres diagnósticos de cáncer de mama. Según su testimonio, en cada uno Grupo Reto le dio orientación y apoyo, y ella agradeció esa ayuda.

Mujer con abrigo caf\u00e9 habla desde el podio durante el XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto en San Juan del R\u00edo En el XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto se llamó a la prevención del cáncer de mama. rotativo.com.mx

Gina Sánchez Barrios afirmó que la prevención puede salvar vidas y que las integrantes de la asociación, “con su dedicación, cariño y trabajo también salvan vidas”. Pidió a Grupo Reto seguir apoyando a mujeres y hombres.

Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, reconoció a quienes apoyan a personas que sufren o sufrieron cáncer y destacó la labor de la asociación que en San Juan del Río encabeza María Fernanda González Torres. Dijo que “este tipo de causas son de la sociedad en general” y llamó a los sanjuanenses a “hacer equipo”.

González Torres, presidenta de Grupo Reto San Juan del Río, informó que la asociación continuará con las pláticas preventivas sobre cáncer de mama en escuelas, empresas, comunidades indígenas y población en general.

Asistentes al XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto posan alrededor de una mesa redonda con arreglo floral en San Juan del R\u00edo Asistentes al XXIII Desayuno Anual de Grupo Reto San Juan del Río, donde el Municipio entregó 100 mil pesos a la asociación. rotativo.com.mx

Al desayuno asistieron la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, presidenta de la Mesa Directiva de la 61 Legislatura del Estado de Querétaro; Alicia González Ordaz, subdirectora de la Jurisdicción Sanitaria número 2; Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, y Karina Hernández Chávez, ginecóloga obstetra del Hospital General de San Juan del Río, entre otras personalidades.

El autocuidado, sostuvo González Torres, “es un acto de amor propio y de responsabilidad colectiva”.

gobierno dif municipal (smdif) roberto cabrera mujer san juan del rio

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