IMSS tiene más de 98 mil médicas y médicos en México

El Instituto integró este año a más de 10 mil 700 médicos especialistas en un solo periodo anual, informó la Dirección de Prestaciones Médicas.

Médico mide la estatura de un paciente en un consultorio de Medicina Familiar del IMSS

En un día típico, y en colaboración con las demás áreas, el IMSS brinda más de 430 mil consultas de Medicina Familiar, informó la Dirección de Prestaciones Médicas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con más de 98 mil médicas y médicos que ejercen en los tres niveles de atención, en entornos de prestaciones sociales, sedes delegacionales y oficinas centrales, informó el propio organismo en un boletín con motivo del Día de la Médica y del Médico, que se conmemora este 23 de octubre.

La Dirección de Prestaciones Médicas indicó que el Instituto ofrece cobertura de servicios médicos a más de 79 millones de mexicanas y mexicanos a través de 35 representaciones en el territorio nacional.

Su labor abarca desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el Primer Nivel de atención hasta los diagnósticos complejos, las cirugías de alta especialidad y la investigación científica.

En un día típico, y en colaboración con las demás áreas del Instituto, ese personal brinda más de 430 mil consultas de Medicina Familiar y más de 133 mil consultas de Especialidad, además de realizar más de 5 mil 400 intervenciones quirúrgicas, de acuerdo con la Dirección.

El Seguro Social ofrece más de 20 especialidades de entrada directa, como medicina interna, pediatría, medicina familiar o cirugía general, entre otras.

En sus Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) suma más de 60 subespecialidades, enfocadas en padecimientos complejos.

Según la Dirección, el IMSS ha roto récords de contratación este año: más de 10 mil 700 médicos especialistas se integraron en un solo periodo anual para cubrir vacantes y fortalecer las unidades médicas.

La Dirección afirmó que la excelencia de la institución radica en articular de manera transversal la prevención, el diagnóstico oportuno, la investigación científica y la alta especialización, a las que llamó pilares para responder a los desafíos más complejos de la salud pública en México.

Formar parte del equipo médico implica el compromiso de salvaguardar la vida de millones de mexicanos las 24 horas del día, los 365 días del año, afirmó la Dirección.

gobierno imss salud cdmx

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