Director de secundaria amenaza a reportera en San Juan del Río

La USEBEQ ofreció disculpas y dijo que reportará al director; el origen fue la alerta por presunta intoxicación de un alumno.

Fachada de la secundaria Jesús Reyes Heroles, en San Juan del Río, con un recuadro en el que aparece un hombre hablando por teléfono.

El director de una secundaria de San Juan del Río amenazó a una reportera que documentaba la alerta por la presunta intoxicación de un estudiante; la USEBEQ ofreció disculpas y señaló que será reportado.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Una reportera que cubría la alerta por la presunta intoxicación de un estudiante en una secundaria de San Juan del Río fue amenazada por el director de la escuela, mientras estaba acompañada de su hija menor de edad.

Por el caso del alumno se alertó a la Policía Municipal y a cuerpos de emergencia. Según la información recabada en la escuela, la intoxicación se atribuye al consumo de drogas.

Elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al plantel.

Según la información recabada en el lugar, el director arremetió contra la reportera, quien trabaja para un medio de comunicación, cuando ella documentaba lo ocurrido.

Intimidar a una periodista que informa sobre un hecho de interés público afecta el ejercicio de la libertad de expresión.

Que un estudiante termine intoxicado por drogas en una secundaria pone en cuestión los mecanismos con que cuentan el plantel y la autoridad educativa para evitar que esas sustancias ingresen a la institución.

Después de lo ocurrido, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) ofreció disculpas y señaló que el director será reportado.

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