San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Una reportera que cubría la alerta por la presunta intoxicación de un estudiante en una secundaria de San Juan del Río fue amenazada por el director de la escuela, mientras estaba acompañada de su hija menor de edad.
Por el caso del alumno se alertó a la Policía Municipal y a cuerpos de emergencia. Según la información recabada en la escuela, la intoxicación se atribuye al consumo de drogas.
Elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al plantel.
Según la información recabada en el lugar, el director arremetió contra la reportera, quien trabaja para un medio de comunicación, cuando ella documentaba lo ocurrido.
Intimidar a una periodista que informa sobre un hecho de interés público afecta el ejercicio de la libertad de expresión.
Que un estudiante termine intoxicado por drogas en una secundaria pone en cuestión los mecanismos con que cuentan el plantel y la autoridad educativa para evitar que esas sustancias ingresen a la institución.
Después de lo ocurrido, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) ofreció disculpas y señaló que el director será reportado.