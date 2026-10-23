Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.- Un grupo de científicas y científicos mexicanos ayudará a crear el proceso automatizado con el que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar entregarán medicamentos e insumos médicos, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo es presentar un primer resultado en un mes, para su implementación a partir de enero de 2027.

La mandataria presentó al Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Dijo que busca que la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital, las distintas áreas hospitalarias y la entrega a los pacientes sean un proceso automatizado, “que sepamos exactamente la trazabilidad de cada medicamento”.

Reconoció que el sector ha avanzado, pero que todavía no tiene ese sistema.

La Presidenta dijo que el Gobierno pudo haber contratado a una empresa, pero decidió buscar “a los mejores”, expertas y expertos mexicanos con doctorados en inteligencia artificial, investigación de operaciones e incluso sistemas de distribución y abasto.

Del equipo espera que en “muy poco tiempo” entregue el sistema para ponerlo en marcha, de modo que “no haya ningún problema en el abasto” de medicamentos ni de insumos médicos para el sector salud.

El sistema debe ser “amigable e intuitivo” en su operación, detalló, para facilitar su implementación y garantizar la trazabilidad completa de medicamentos e insumos médicos, de modo que estén disponibles donde se necesitan.

Calificó el proyecto como “muy especial” porque, dijo, nunca se había convocado a científicos y científicas mexicanas a ayudar a modernizar y transformar el Sistema de Salud.

Explicó que se convoca a médicos y médicas, pero también a especialistas en distribución, operación logística y sistemas informáticos de trazabilidad, para definir cómo diseñar las rutas y cómo debe darse la comunicación entre el centro de salud y el almacén, entre el almacén o centro de distribución y el almacén central, e incluso con el proveedor de los medicamentos.

Es un ejercicio “muy práctico”, agregó, porque “no se trata de construir una teoría sino de aterrizarlo lo más pronto posible”.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el consejo se dividirá en dos grupos.

El Consejo de Expertos lo integran Zaida Estefanía Alarcón Bernal, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y del Instituto Tecnológico de Orizaba; Jonás Velasco Álvarez, del CIMAT Aguascalientes, y Rolando Menchaca Méndez, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El Equipo de IA Jóvenes reúne a Javier Campos Alvarado, director de la Fábrica de IA; Norma Angélica Zavaleta García, directora de Inteligencia Estadística; Jorge Miguel Téllez Torres, subdirector de procesos estocásticos e investigación de operaciones, y Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza y Gustavo Pérez Briones, egresados del Centro Público de Formación en IA.

Clark García Dobarganes detalló tres proyectos prioritarios: un mecanismo de solicitud en tiempo real de necesidades, la gestión de almacén e inventarios y una plataforma de logística de entrega de última milla.

Precisó que el objetivo es optimizar las rutas logísticas y de abastecimiento para minimizar los costos de distribución, asignar medicamentos según la demanda y la disponibilidad, y predecir la demanda para anticipar las necesidades de medicamentos, cantidades y fechas por unidad.

Alarcón Bernal, profesora de carrera y coordinadora de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que el grupo multidisciplinario ayudará, desde la ciencia y la tecnología, a garantizar la accesibilidad a medicamentos y servicios en el sector salud.

Velasco Álvarez, investigador por México de la Secihti y del CIMAT Aguascalientes, indicó que el propósito del trabajo con este sistema de automatización es responder a las necesidades concretas de la sociedad.

Menchaca Méndez, profesor titular C del IPN, aseguró estar convencido de que el proyecto marcará un antes y un después en la salud de México y pondrá la “técnica al servicio de la patria”.

Sánchez Ramírez, investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba y del TecNM, señaló que el proyecto representa un reto y un compromiso desde la ciencia y la academia para mejorar el sistema de salud.