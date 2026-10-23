Tequisquiapan: denuncian pagarés en blanco y cobros abusivos de financieras

Afectados contaron que un préstamo de 15 mil pesos pasó a 60 mil; el diputado Eric Silva Hernández acompañó a habitantes de San José La Laja.

El diputado Eric Silva Hernández habla en el podio del Poder Legislativo de Querétaro junto a seis personas de pie
  • El diputado Eric Silva Hernández, en el podio del Poder Legislativo, durante la exposición de la denuncia por pagarés en blanco en Tequisquiapan.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Habitantes de San José La Laja, municipio de Tequisquiapan, acudieron con el diputado Eric Silva Hernández a denunciar a supuestas “financieras” que ofrecen microcréditos a personas en extrema necesidad y les hacen firmar pagarés en blanco, sin explicarles los intereses ni lo que ocurre si no pagan a tiempo.

El legislador informó que estas prácticas se han detectado en Colón, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller y Tequisquiapan.

“Tienen que parar”, dijo, porque no es posible que los más hostigados sean los más desprotegidos. Aunque estos préstamos existen desde hace tiempo, señaló que cada vez aparecen más supuestas financiadoras, sobre todo en las comunidades.

Afectados de la comunidad de La Laja compartieron sus casos. Por un préstamo de 15 mil pesos, la deuda llegó a 60 mil. A algunos les cobraron tanto a ellos como al aval.

En otros, quienes cobraban entraron a su domicilio y se llevaron herramientas de trabajo y bienes de primera necesidad, lo cual, señalaron, también es ilegal.

Silva Hernández anunció que se reunirán con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, para exponerle el problema. Según explicó, las supuestas financiadoras entregan a bufetes jurídicos los pagarés firmados en blanco para que éstos cobren o embarguen a los deudores. El diputado ya había criticado la reforma judicial del Ejecutivo estatal.

Jorge Patiño, trabajador comunitario que detectó el problema en La Laja, en Tequisquiapan, explicó que en esa comunidad encontraron 15 supuestas financieras sin regulación ante ninguna autoridad.

Según dijo, ofrecen otro crédito para pagar el anterior y así acumulan deudas sobre deudas, con la mira puesta en casas o terrenos que después pueden embargar.

Muchos perjudicados se niegan a denunciar por miedo a represalias de los prestamistas; algunos han recibido amenazas. Por eso, un grupo de abogados, entre ellos Miguel Hernández, Aldo Rodríguez y Diana Olvera, trabaja en los municipios del semidesierto.

Olvera informó que acompañan jurídicamente a quienes quieran denunciar ante la Fiscalía y asesoran a los pobladores en materia penal y mercantil, incluido lo relativo a los pagarés.

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