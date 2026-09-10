Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Comparecencias sin tiempo límite, sin espacio para exposiciones protocolarias y con posibilidad de que la ciudadanía envíe preguntas es lo que proponen los diputados Claudia Díaz Gayou y Eric Silva Hernández, de Morena, para la glosa del informe del Poder Ejecutivo del Estado.

Los legisladores sostienen que el formato de las comparecencias debe determinarlo la Mesa Directiva de la Legislatura, no el Poder Ejecutivo ni el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Silva Hernández explicó que la Legislatura ya recibió el informe del Ejecutivo estatal y que corresponde ahora la etapa de glosa, por lo que solicitarán la comparecencia de los titulares de las secretarías, dependencias, órganos desconcentrados y organismos que ejerzan recursos públicos.

"Las glosas realmente son para increpar, son para cuestionar, son para debatir, son para revisar qué fue lo que se hizo", afirmó.

El legislador fijó también el criterio con el que su bancada seguirá el ejercicio: "es un recurso que es de todas y todos y tenemos que saber exactamente en dónde se empleó, qué programas sociales se hicieron, a cuántas queretanas y queretanos beneficiaron, cuántas obras fueron las que se realizaron con este dinero, eso es lo que a nosotros como legisladores nos compete hacer".

Detrás de esa exigencia hay una idea que Silva Hernández resumió en una frase: "nosotros somos sus representantes populares, detrás de nosotros existe un pueblo que se decantó por una posibilidad y a ellos son a quienes tenemos que darles este tipo de respuestas".

Por su parte, la diputada Claudia Díaz Gayou explicó los antecedentes jurídicos de la glosa y planteó que el ejercicio se conduzca "desde la crítica, la reconstrucción y la propuesta".

Detalló que se trata de un proceso de revisión y análisis del informe de actividades del Poder Ejecutivo, en el que los diputados examinan los logros, resultados y acciones de la administración en representación de la ciudadanía.

Díaz Gayou citó el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, que atribuye a la Mesa Directiva —no al Poder Ejecutivo ni al presidente de la JUCOPO— la facultad de fijar el formato de las comparecencias, y advirtió que estará pendiente de que ese criterio se respete.

Cuestionó, además, que el ejercicio se reduzca a un trámite: "no sólo vengan a exponer lo que el documento ya dice, y dos o tres preguntitas y tan-tan", dijo, y recordó que en las glosas del año pasado no comparecieron los titulares de la Usebeq, Movilidad, Salud y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

La propuesta que dio a conocer la legisladora contempla la comparecencia de hasta cuatro dependencias o entidades por día, sin tiempo definido para agotar las preguntas formuladas, sin espacio para exposiciones —solo respuesta a los cuestionamientos— y con ajuste de calendario cuando no se concluya la revisión de una dependencia en la sesión programada.

Al no haber exposición de los funcionarios, la comparecencia no se basaría en repetir lo que ya está en el informe de gobierno, sino en responder cuestionamientos sustentados en resultados verificables.

Cuando la información no esté disponible en el momento, los diputados plantean que se entregue dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia.

También proponen que los órganos internos de control remitan a la Legislatura las evaluaciones de diseño, desempeño o impacto de los programas de cada dependencia, tres días hábiles antes de su comparecencia respectiva.

Díaz Gayou destacó, además, la apertura de un espacio de participación ciudadana inédito: un micrositio en la página de la Legislatura donde cualquier persona podrá dejar su pregunta, la justificación y la dependencia a la que va dirigida, de forma anónima si así lo prefiere, y anexar la documentación que considere pertinente.

Durante la comparecencia, los diputados podrán retomar preguntas planteadas en los comentarios de la transmisión en vivo. Las respuestas —dadas de manera oral y por escrito— se turnarán tres días hábiles después a quienes las formularon, en los medios de contacto que hayan proporcionado.