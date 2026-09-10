Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Cada una de las unidades eléctricas del sistema Eqrobus, el transporte gratuito que el municipio de Querétaro puso en marcha esta semana en el Centro Histórico, costó 750 mil pesos, incluido el operador, informó el gobierno municipal.
A esa cifra se suma un gasto anual de 1.7 millones de pesos destinado únicamente a la carga, la guarda y el lavado de la flotilla.
El gobierno municipal dio a conocer el dato en la misma rueda de prensa donde el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera presentó el servicio, que arrancó con dos rutas gratuitas en el primer cuadro de la ciudad.
El servicio no tiene costo para los usuarios, aunque a partir de octubre será obligatorio usar la tarjeta Qrobus para abordar.
Las unidades permanecen ocho horas en carga para alcanzar su autonomía de 90 kilómetros. El monitoreo constante de la flotilla impide que circulen con menos de 25% de batería, según explicó el gobierno municipal.
El gasto energético de Eqrobus se suma a la inversión que la Agencia de Movilidad del Estado ya destina al sistema Qrobus: 17 millones de pesos en 2025 para renovar paraderos y centros de transferencia en la zona metropolitana.