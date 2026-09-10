Cada unidad de Eqrobus costó 750 mil pesos: Movilidad

El municipio destina 1.7 millones de pesos al año solo para carga, guarda y lavado de la flotilla eléctrica.

Unidad eléctrica del sistema Eqrobus en el Centro Histórico de Querétaro

Cada unidad del sistema Eqrobus costó 750 mil pesos, incluido el operador, informó el gobierno municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Cada una de las unidades eléctricas del sistema Eqrobus, el transporte gratuito que el municipio de Querétaro puso en marcha esta semana en el Centro Histórico, costó 750 mil pesos, incluido el operador, informó el gobierno municipal.

A esa cifra se suma un gasto anual de 1.7 millones de pesos destinado únicamente a la carga, la guarda y el lavado de la flotilla.

El gobierno municipal dio a conocer el dato en la misma rueda de prensa donde el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera presentó el servicio, que arrancó con dos rutas gratuitas en el primer cuadro de la ciudad.

El servicio no tiene costo para los usuarios, aunque a partir de octubre será obligatorio usar la tarjeta Qrobus para abordar.

Las unidades permanecen ocho horas en carga para alcanzar su autonomía de 90 kilómetros. El monitoreo constante de la flotilla impide que circulen con menos de 25% de batería, según explicó el gobierno municipal.

El gasto energético de Eqrobus se suma a la inversión que la Agencia de Movilidad del Estado ya destina al sistema Qrobus: 17 millones de pesos en 2025 para renovar paraderos y centros de transferencia en la zona metropolitana.

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