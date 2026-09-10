Querétaro no autorizará tala de árboles por obras del tren

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera dijo que las obras solo podrán arrancar cuando exista acuerdo entre municipio, Estado y Federación.

Árboles en el trazo de las obras del Tren México-Querétaro en el Centro Histórico de Querétaro

El municipio de Querétaro aseguró que no autorizará la tala de los árboles ubicados en el trazo de la obra federal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro no autorizará la tala ni el retiro de los árboles que se encuentran en el trazo de las obras del Tren México-Querétaro en el Centro Histórico, afirmó el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera, luego de que vecinos y representantes de una asociación de protección de árboles expresaron su preocupación por ejemplares de hasta 100 años ubicados en el trayecto de la obra federal.

"No pueden talar árboles, no pueden retirar árboles", dijo Macías Olvera en respuesta directa a la pregunta de un reportero sobre el arranque de los trabajos, que los propios vecinos señalaron como inminente.

El alcalde explicó que existen mesas de trabajo con el gobierno federal y que las obras solo podrán arrancar una vez que exista acuerdo y diálogo entre las tres instancias de gobierno.

El compromiso se suma a la postura que ha mantenido el gobierno estatal desde enero, cuando solicitó a la Federación información detallada sobre las obras del tren en zonas urbanas de la capital, como el Centro Histórico y Los Alcanfores.

"Tiene que ser en completa coordinación, compartiendo la información", señaló, y precisó que el municipio no dará ningún permiso mientras la obra no cuente con la normatividad que exigen el municipio y el Estado.

Al frente de esas conversaciones con las dependencias federales están, del lado estatal, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, y del lado municipal, el secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, según detalló el propio alcalde.

Macías Olvera insistió en que el objetivo es preservar los árboles, el parque Alcanfores y el Centro Histórico sin detener el proyecto federal: "que llegue el tren, que llegue esta obra, que sea para el beneficio de la gente, pero al mismo tiempo también la preservación de nuestros árboles."

El compromiso llega en una zona que ya concentraba tensión por el proyecto: en Los Alcanfores, la estación del tren ya había generado inquietud entre familias que habitan el derecho de vía federal, el punto exacto donde ahora se suma el reclamo por el arbolado.

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