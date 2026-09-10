Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro no autorizará la tala ni el retiro de los árboles que se encuentran en el trazo de las obras del Tren México-Querétaro en el Centro Histórico, afirmó el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera, luego de que vecinos y representantes de una asociación de protección de árboles expresaron su preocupación por ejemplares de hasta 100 años ubicados en el trayecto de la obra federal.
"No pueden talar árboles, no pueden retirar árboles", dijo Macías Olvera en respuesta directa a la pregunta de un reportero sobre el arranque de los trabajos, que los propios vecinos señalaron como inminente.
El alcalde explicó que existen mesas de trabajo con el gobierno federal y que las obras solo podrán arrancar una vez que exista acuerdo y diálogo entre las tres instancias de gobierno.
El compromiso se suma a la postura que ha mantenido el gobierno estatal desde enero, cuando solicitó a la Federación información detallada sobre las obras del tren en zonas urbanas de la capital, como el Centro Histórico y Los Alcanfores.
"Tiene que ser en completa coordinación, compartiendo la información", señaló, y precisó que el municipio no dará ningún permiso mientras la obra no cuente con la normatividad que exigen el municipio y el Estado.
Al frente de esas conversaciones con las dependencias federales están, del lado estatal, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, y del lado municipal, el secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, según detalló el propio alcalde.
Macías Olvera insistió en que el objetivo es preservar los árboles, el parque Alcanfores y el Centro Histórico sin detener el proyecto federal: "que llegue el tren, que llegue esta obra, que sea para el beneficio de la gente, pero al mismo tiempo también la preservación de nuestros árboles."
El compromiso llega en una zona que ya concentraba tensión por el proyecto: en Los Alcanfores, la estación del tren ya había generado inquietud entre familias que habitan el derecho de vía federal, el punto exacto donde ahora se suma el reclamo por el arbolado.