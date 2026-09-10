Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua, pronosticó para las próximas 24 horas —con vigencia de las 06:00 horas de este 10 de septiembre a las 06:00 horas del día siguiente— cielo parcialmente nublado con bruma durante la mañana y, por la tarde, chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el estado, con mayor concentración en el sur de la entidad.
Para Santiago de Querétaro, la dependencia federal estimó una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 26, con 31% de probabilidad de lluvia. El viento soplará de dirección variable, con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
En la región Mesa Central, que agrupa a Querétaro con Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, el SMN advirtió que las lluvias fuertes concentradas en el sur del estado —y en el este y sureste de Guanajuato— podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, riesgo que ya dejó viviendas inundadas, autos varados y un rescate en la colonia Menchaca durante las lluvias registradas en junio en la capital. Las precipitaciones de este 10 de septiembre se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas durante la mañana.
El SMN atribuyó el fenómeno al monzón mexicano y a la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, así como al desplazamiento de las ondas tropicales número 37 y 38 y a canales de baja presión con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera sobre el territorio nacional.
En las últimas 24 horas, las estaciones de monitoreo de la Conagua en la entidad registraron lluvias de hasta 37.0 milímetros en El Batán y 36.0 en el Observatorio de Querétaro; les siguieron Carrillo y El Pueblito, con 34.0 milímetros cada una.
San Ildefonso, en el otro extremo, acumuló apenas 2.3 milímetros. Las temperaturas máximas del corte oscilaron entre 23.5 grados en San Ildefonso y 32.0 en Jalpan y Peñamiller.