Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre que incumplía una medida de protección vigente en su contra, luego de atender un reporte al Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) para determinar su situación legal.
Al arribar al lugar señalado en el reporte, los oficiales hicieron contacto con la reportante, quien identificó al hombre a escasos metros de distancia como la persona contra la que mantenía la medida de protección.
Los agentes lo abordaron para corroborar la situación.
Durante la entrevista, el sujeto adoptó una actitud evasiva. Al cotejar sus datos, la SSPMQ confirmó que el hombre se encontraba violando la medida de protección vigente en favor de la mujer, por lo que procedió a su detención.