Chiapas, 11 de septiembre de 2026.- Representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Gobierno de Chiapas, del ayuntamiento de Metapa de Domínguez y pobladores de la comunidad alcanzaron un acuerdo para reanudar la operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), luego de que los habitantes bloquearon las instalaciones en protesta por los olores generados por el complejo.
Las autoridades instalaron una mesa de diálogo para atender esas quejas. Según lo expuesto ante esa mesa, las emanaciones provienen de la fórmula natural con la que se alimenta a las larvas producidas en la planta —a base de huevo, leche, celulosa y otros componentes— y no representan riesgo toxicológico para la salud ni para el medio ambiente.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo adscrito a SADER, se comprometió a implementar las medidas técnicas necesarias para reducir los olores a un nivel imperceptible en un plazo de tres meses.
Presentará un cronograma de actividades ante la mesa de diálogo para agilizar los trabajos y acortar ese periodo al máximo.
La mesa de diálogo seguirá activa para dar seguimiento a los compromisos entre autoridades federales, estatales, municipales y representantes de la comunidad.
Senasica analizará, conforme a las necesidades operativas de la planta, incrementar la contratación de personal originario de Metapa de Domínguez.
El 11 de septiembre está prevista una reunión de trabajo con la titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez. Un día después, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, recibirá a una comisión de la comunidad para atender sus planteamientos y revisar las acciones acordadas.
Los funcionarios manifestaron su disposición a mantener el diálogo institucional, con respeto a las competencias de cada dependencia y priorizando la búsqueda de soluciones. El subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma, visitará el municipio cada quince días para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.
Tras la firma del compromiso, los habitantes de Metapa de Domínguez retiraron el bloqueo que mantenían en las instalaciones de la planta.