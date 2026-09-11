Acuerdan reanudar planta de moscas estériles en Metapa

Senasica se compromete a reducir los olores a niveles imperceptibles en tres meses y evaluará contratar más personal local.

Vista aérea de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas.

La planta, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, reanudará operaciones luego del acuerdo alcanzado entre autoridades y pobladores para reducir los olores en tres meses.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Chiapas, 11 de septiembre de 2026.- Representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Gobierno de Chiapas, del ayuntamiento de Metapa de Domínguez y pobladores de la comunidad alcanzaron un acuerdo para reanudar la operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), luego de que los habitantes bloquearon las instalaciones en protesta por los olores generados por el complejo.

Las autoridades instalaron una mesa de diálogo para atender esas quejas. Según lo expuesto ante esa mesa, las emanaciones provienen de la fórmula natural con la que se alimenta a las larvas producidas en la planta —a base de huevo, leche, celulosa y otros componentes— y no representan riesgo toxicológico para la salud ni para el medio ambiente.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo adscrito a SADER, se comprometió a implementar las medidas técnicas necesarias para reducir los olores a un nivel imperceptible en un plazo de tres meses.

Presentará un cronograma de actividades ante la mesa de diálogo para agilizar los trabajos y acortar ese periodo al máximo.

La mesa de diálogo seguirá activa para dar seguimiento a los compromisos entre autoridades federales, estatales, municipales y representantes de la comunidad.

Senasica analizará, conforme a las necesidades operativas de la planta, incrementar la contratación de personal originario de Metapa de Domínguez.

El 11 de septiembre está prevista una reunión de trabajo con la titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez. Un día después, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, recibirá a una comisión de la comunidad para atender sus planteamientos y revisar las acciones acordadas.

Los funcionarios manifestaron su disposición a mantener el diálogo institucional, con respeto a las competencias de cada dependencia y priorizando la búsqueda de soluciones. El subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma, visitará el municipio cada quince días para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

Tras la firma del compromiso, los habitantes de Metapa de Domínguez retiraron el bloqueo que mantenían en las instalaciones de la planta.

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