Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- El estado recibió más de 139 mil millones de pesos en cinco años a través de 233 proyectos de inversión nacional y extranjera, que generaron más de 63 mil empleos, informó el gobernador Mauricio Kuri González durante el Encuentro Industrial Querétaro 2026, previo a la entrega de su quinto informe de gobierno.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Data Centers citados por el gobernador, la entidad concentra 72 por ciento de la capacidad instalada de centros de datos del país, indicador que Kuri atribuyó a la confianza generada por la certeza jurídica del estado.
Según el gobernador, Querétaro ocupa desde 2021 el primer lugar nacional en Estado de Derecho, además de ser la entidad con menor percepción de corrupción y con el mejor sistema penitenciario del país.
Kuri informó que la administración estatal destinó más de cuatro mil millones de pesos a inversión en seguridad durante el periodo, cifra que vinculó con la paz social y la certeza para las empresas que operan en la entidad.
El gobernador Mauricio Kuri González informó que Querétaro recibió más de 139 mil millones de pesos en inversión durante los últimos cinco años. rotativo.com.mx
El mandatario añadió que Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en oportunidades de empleo para jóvenes y el segundo lugar en promedio de años de estudio, y que avanzó del lugar 29 al tercero con menor abandono escolar.
Señaló, además, que la pobreza extrema se redujo 60 por ciento y que el surtimiento de recetas e insumos médicos alcanzó 95 por ciento.
El gobernador Mauricio Kuri González informó que Querétaro recibió más de 139 mil millones de pesos en inversión durante los últimos cinco años. rotativo.com.mx
"Porque si queremos generar riqueza, la riqueza no la generan los gobiernos, la generan ustedes. Yo creo en la generación de la riqueza, nunca en la repartición de la pobreza", afirmó Kuri González ante los empresarios asistentes.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló que los resultados alcanzados no son motivo para conformarse y planteó como pendientes desarrollar más proveedores locales, generar tecnología propia y formar talento para que las empresas queretanas avancen a posiciones de mayor valor dentro de las cadenas productivas.