JAPAM cierra dos carriles en Francisco Villa por falla de drenaje

Personal del organismo operador realiza trabajos de reparación de emergencia en la zona Centro de San Juan del Río mientras dure el cierre parcial.

Maquinaria y personal de JAPAM realizan trabajos de cierre vial durante una obra de drenaje en San Juan del Río

JAPAM cerró dos carriles en la calle Francisco Villa, Centro de San Juan del Río, para reparar un colapso en la red de drenaje.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- El colapso de la red de drenaje en la calle Francisco Villa, en la zona Centro, obligó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) a cerrar dos carriles a la circulación a partir de las 8:00 horas, mientras personal del organismo realiza trabajos de reparación de emergencia.

JAPAM informó que el cierre se mantendrá durante el tiempo que duren las labores y pidió a las y los automovilistas reducir la velocidad y considerar vías alternas mientras se restablece la circulación completa en el tramo afectado.

Se\u00f1alamiento y maquinaria de JAPAM delimitan el tramo en obra durante trabajos de conexi\u00f3n a usuarios en San Juan del R\u00edo Conos y maquinaria delimitan la zona de trabajo mientras se realiza la reparación de emergencia en la red de drenaje.

El organismo adelantó que informará oportunamente cuando concluyan los trabajos. La intervención se suma a otras que JAPAM ha realizado en el primer cuadro de la ciudad, como el cierre del andador de la calle Zaragoza por rehabilitación de la línea de drenaje sanitario.
japam infraestructura obras publicas agua potable

Reciente

Cielo nublado con lluvia sobre una calle de San Juan del Río, Querétaro, durante la alerta de la Conagua
San Juan del Río

SMN alerta lluvias fuertes en San Juan del Río este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advierte descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la región centro-sur del estado.

Autoridades y organizadores presentan Art Week Querétaro 2026 en rueda de prensa en Querétaro
Querétaro

Art Week Querétaro 2026 llega del 9 al 15 de noviembre

La feria, organizada por JustQro, reunirá galerías nacionales e internacionales con recorridos curados, programa VIP y premiación al talento emergente.

Claudia Martínez Guevara sostiene el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en Ciudad de México.
Querétaro

El Marqués gana premio nacional por su instituto de salud mental

El programa fue reconocido antes por el Galardón Francisco Villarreal Torres 2025 de la Asociación Nacional de Alcaldes.

Participantes del Centro de Empoderamiento para las Mujeres muestran platillos preparados en el taller de gastronomía, en Querétaro.
Querétaro

Querétaro abre convocatoria a talleres gratuitos para mujeres

El registro estará disponible hasta el 3 de octubre y las actividades iniciarán el 5 de octubre en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres.