San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- El colapso de la red de drenaje en la calle Francisco Villa, en la zona Centro, obligó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) a cerrar dos carriles a la circulación a partir de las 8:00 horas, mientras personal del organismo realiza trabajos de reparación de emergencia.
JAPAM informó que el cierre se mantendrá durante el tiempo que duren las labores y pidió a las y los automovilistas reducir la velocidad y considerar vías alternas mientras se restablece la circulación completa en el tramo afectado.
Conos y maquinaria delimitan la zona de trabajo mientras se realiza la reparación de emergencia en la red de drenaje.El organismo adelantó que informará oportunamente cuando concluyan los trabajos. La intervención se suma a otras que JAPAM ha realizado en el primer cuadro de la ciudad, como el cierre del andador de la calle Zaragoza por rehabilitación de la línea de drenaje sanitario.