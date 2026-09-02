El Marqués, 2 de septiembre de 2026.- El Marqués fue reconocido con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en la categoría Bienestar Emocional, otorgado por la revista Alcaldes de México, por la creación del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo "Centro Vive", institución pionera en el estado de Querétaro enfocada en la prevención y atención de la salud mental.
En representación del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán, la coordinadora de Gabinete, Claudia Martínez Guevara, recibió el reconocimiento durante la XVI entrega del premio, realizada en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
El programa presentado en esta edición, el Plan de Acción por la Salud Mental de Centro Vive, ya había sido reconocido como uno de los ganadores del Galardón Francisco Villarreal Torres 2025, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
El instituto opera mediante acciones de atención, prevención y acompañamiento dirigidas a fortalecer la prevención de conductas de riesgo y la atención a la salud mental en el municipio.
El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales reconoce iniciativas en áreas como bienestar, seguridad, innovación, movilidad, infraestructura, finanzas, sustentabilidad, desarrollo social y competitividad.