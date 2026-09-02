El Marqués gana premio nacional por su instituto de salud mental

El programa fue reconocido antes por el Galardón Francisco Villarreal Torres 2025 de la Asociación Nacional de Alcaldes.

Claudia Martínez Guevara sostiene el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en Ciudad de México.

Claudia Martínez Guevara, coordinadora de Gabinete de El Marqués, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en la categoría Bienestar Emocional, por la creación del instituto municipal Centro Vive.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 2 de septiembre de 2026.- El Marqués fue reconocido con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en la categoría Bienestar Emocional, otorgado por la revista Alcaldes de México, por la creación del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo "Centro Vive", institución pionera en el estado de Querétaro enfocada en la prevención y atención de la salud mental.

En representación del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán, la coordinadora de Gabinete, Claudia Martínez Guevara, recibió el reconocimiento durante la XVI entrega del premio, realizada en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

El programa presentado en esta edición, el Plan de Acción por la Salud Mental de Centro Vive, ya había sido reconocido como uno de los ganadores del Galardón Francisco Villarreal Torres 2025, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

El instituto opera mediante acciones de atención, prevención y acompañamiento dirigidas a fortalecer la prevención de conductas de riesgo y la atención a la salud mental en el municipio.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales reconoce iniciativas en áreas como bienestar, seguridad, innovación, movilidad, infraestructura, finanzas, sustentabilidad, desarrollo social y competitividad.

salud gobierno salud mental

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