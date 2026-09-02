San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- En un tramo de apenas cuatro kilómetros de la autopista México-Querétaro, entre los kilómetros 156 y 160, se concentran dos rampas de frenado de emergencia separadas entre sí por menos de un kilómetro, en la bajada conocida como Cerro Partido.
Ahí, el transporte de carga que desciende con el sistema de frenos ya desgastado tiene como única salida activar una de esas rampas antes de perder el control sobre la pendiente.
La rampa del kilómetro 158 no es un carril adicional: junto a la franja de frenado propiamente dicha existe una plataforma de concreto reservada exclusivamente para el posicionamiento de grúas de rescate. Confundir esa plataforma con una vía transitable ha derivado en accidentes recientes de vehículos ligeros que ingresaron sin advertirlo y ya no encontraron salida.
La Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT2-2016 obliga a este tipo de infraestructura precisamente en pendientes descendentes continuas y prolongadas como la de Cerro Partido, donde la combinación de peso, velocidad y desgaste de frenos multiplica el riesgo de que un tráiler pierda el control.
El corredor completo de la México-Querétaro en su tramo queretano acumula más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas desde que iniciaron las obras de rehabilitación de Banobras en 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.
San Juan del Río, con el paso del Cerro Partido en su jurisdicción, es uno de los puntos que las propias autoridades han identificado como foco rojo dentro de ese conteo.
El uso de las rampas no tiene costo para el transportista desde 2023, cuando el Congreso federal eliminó el cobro por la maniobra siempre que la unidad cuente con seguro vigente. La medida buscó retirar cualquier motivo económico para que un operador dudara en usarlas.
La autopista es de jurisdicción federal: San Juan del Río no tiene facultades directas sobre el mantenimiento de las rampas ni sobre la señalización del tramo.
Lo que el municipio puede hacer —y ha hecho en más de una ocasión ante accidentes recientes— es documentar los hechos y plantear formalmente la revisión de las condiciones del sitio ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, que desde agosto de 2025 concentran la responsabilidad exclusiva sobre el corredor.