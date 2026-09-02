Rampas de frenado bajan riesgo de accidentes de tráileres en la México Querétaro

El corredor de la autopista México-Querétaro que cruza San Juan del Río acumula más de mil 388 accidentes y 183 muertes desde 2020, según cifras oficiales.

Tractocamión con pipa detenido en el acotamiento de la autopista México-Querétaro junto a camioneta con luces de emergencia

Un tractocamión se detiene sobre el acotamiento de la autopista México-Querétaro, en el corredor donde dos rampas de frenado buscan evitar que el transporte de carga sin frenos termine en colisión.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- En un tramo de apenas cuatro kilómetros de la autopista México-Querétaro, entre los kilómetros 156 y 160, se concentran dos rampas de frenado de emergencia separadas entre sí por menos de un kilómetro, en la bajada conocida como Cerro Partido.

Ahí, el transporte de carga que desciende con el sistema de frenos ya desgastado tiene como única salida activar una de esas rampas antes de perder el control sobre la pendiente.

La rampa del kilómetro 158 no es un carril adicional: junto a la franja de frenado propiamente dicha existe una plataforma de concreto reservada exclusivamente para el posicionamiento de grúas de rescate. Confundir esa plataforma con una vía transitable ha derivado en accidentes recientes de vehículos ligeros que ingresaron sin advertirlo y ya no encontraron salida.

La Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT2-2016 obliga a este tipo de infraestructura precisamente en pendientes descendentes continuas y prolongadas como la de Cerro Partido, donde la combinación de peso, velocidad y desgaste de frenos multiplica el riesgo de que un tráiler pierda el control.

El corredor completo de la México-Querétaro en su tramo queretano acumula más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas desde que iniciaron las obras de rehabilitación de Banobras en 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.

San Juan del Río, con el paso del Cerro Partido en su jurisdicción, es uno de los puntos que las propias autoridades han identificado como foco rojo dentro de ese conteo.

El uso de las rampas no tiene costo para el transportista desde 2023, cuando el Congreso federal eliminó el cobro por la maniobra siempre que la unidad cuente con seguro vigente. La medida buscó retirar cualquier motivo económico para que un operador dudara en usarlas.

La autopista es de jurisdicción federal: San Juan del Río no tiene facultades directas sobre el mantenimiento de las rampas ni sobre la señalización del tramo.

Lo que el municipio puede hacer —y ha hecho en más de una ocasión ante accidentes recientes— es documentar los hechos y plantear formalmente la revisión de las condiciones del sitio ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, que desde agosto de 2025 concentran la responsabilidad exclusiva sobre el corredor.

seguridad movilidad infraestructura

Reciente

Cielo nublado con lluvia sobre una calle de San Juan del Río, Querétaro, durante la alerta de la Conagua
San Juan del Río

SMN alerta lluvias fuertes en San Juan del Río este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advierte descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la región centro-sur del estado.

Autoridades y organizadores presentan Art Week Querétaro 2026 en rueda de prensa en Querétaro
Querétaro

Art Week Querétaro 2026 llega del 9 al 15 de noviembre

La feria, organizada por JustQro, reunirá galerías nacionales e internacionales con recorridos curados, programa VIP y premiación al talento emergente.

Claudia Martínez Guevara sostiene el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en Ciudad de México.
Querétaro

El Marqués gana premio nacional por su instituto de salud mental

El programa fue reconocido antes por el Galardón Francisco Villarreal Torres 2025 de la Asociación Nacional de Alcaldes.

Participantes del Centro de Empoderamiento para las Mujeres muestran platillos preparados en el taller de gastronomía, en Querétaro.
Querétaro

Querétaro abre convocatoria a talleres gratuitos para mujeres

El registro estará disponible hasta el 3 de octubre y las actividades iniciarán el 5 de octubre en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres.