Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- El Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones realizó 50 supervisiones a instalaciones de este tipo en el estado durante 2026, de las cuales cinco derivaron en clausura y 19 en suspensión, como resultado de las determinaciones correspondientes a cada una de las autoridades participantes.
La cifra se dio a conocer durante la primera reunión de trabajo entre el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), convocada para revisar y actualizar el Protocolo de Actuación del Comité Estatal de Supervisión.
El comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, y el titular de la CEPCQ, Javier Amaya Torres, encabezaron el encuentro, en el que analizaron propuestas para fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de actuación que permitan dar seguimiento oportuno a los establecimientos y atender de forma coordinada las situaciones que requieran la intervención de las autoridades.
Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones y sumar capacidades para fortalecer el esquema de supervisión, en beneficio de las personas usuarias de los establecimientos y sus familias.
El CECA y la CEPCQ reconocieron el protocolo vigente como la herramienta que ha permitido articular las acciones de las instituciones que integran el Comité, y acordaron continuar incorporando adecuaciones a las necesidades actuales.
El Consejo Estatal Contra las Adicciones refrendó su disposición a seguir trabajando de manera conjunta con la Coordinación Estatal de Protección Civil, sin afectar las atribuciones y medidas sancionadoras que corresponden a cada institución.
Esta primera reunión abre una agenda de trabajo conjunta para actualizar el protocolo, con ajustes orientados a una actuación coordinada, oportuna y ordenada ante las situaciones que puedan presentarse en los establecimientos residenciales de atención a las adicciones.