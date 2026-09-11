Querétaro clausura 5 centros y suspende 19 en 2026

El CECA y la Coordinación Estatal de Protección Civil iniciaron la revisión del protocolo que rige la vigilancia de estos establecimientos.

Comisionado del CECA y titular de Protección Civil de Querétaro en reunión de trabajo sobre adicciones

El CECA y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro iniciaron la actualización del protocolo de supervisión de establecimientos de adicciones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- El Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones realizó 50 supervisiones a instalaciones de este tipo en el estado durante 2026, de las cuales cinco derivaron en clausura y 19 en suspensión, como resultado de las determinaciones correspondientes a cada una de las autoridades participantes.

La cifra se dio a conocer durante la primera reunión de trabajo entre el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), convocada para revisar y actualizar el Protocolo de Actuación del Comité Estatal de Supervisión.

El comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, y el titular de la CEPCQ, Javier Amaya Torres, encabezaron el encuentro, en el que analizaron propuestas para fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de actuación que permitan dar seguimiento oportuno a los establecimientos y atender de forma coordinada las situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones y sumar capacidades para fortalecer el esquema de supervisión, en beneficio de las personas usuarias de los establecimientos y sus familias.

El CECA y la CEPCQ reconocieron el protocolo vigente como la herramienta que ha permitido articular las acciones de las instituciones que integran el Comité, y acordaron continuar incorporando adecuaciones a las necesidades actuales.

El Consejo Estatal Contra las Adicciones refrendó su disposición a seguir trabajando de manera conjunta con la Coordinación Estatal de Protección Civil, sin afectar las atribuciones y medidas sancionadoras que corresponden a cada institución.

Esta primera reunión abre una agenda de trabajo conjunta para actualizar el protocolo, con ajustes orientados a una actuación coordinada, oportuna y ordenada ante las situaciones que puedan presentarse en los establecimientos residenciales de atención a las adicciones.

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