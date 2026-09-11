Protección Civil prevé lluvias fuertes en Querétaro

La Coordinación Nacional de Protección Civil, con datos de Conagua, ubicó a Querétaro entre los estados con pronóstico de lluvias puntuales fuertes.

Vehículos circulan entre agua acumulada durante lluvias fuertes en una vialidad, de noche

Protección Civil y Conagua prevén lluvias puntuales fuertes en Querétaro y otros 11 estados del país, acompañadas de descargas eléctricas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, con datos de Conagua, que Querétaro se ubica entre los estados con pronóstico de lluvias puntuales fuertes.

El mismo reporte señala lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Zacatecas y Oaxaca.

En la categoría de lluvias fuertes, junto con Querétaro, se ubican Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos, de acuerdo con el mismo pronóstico.

Protección Civil advirtió que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, y que en el noroeste del país se prevén además fuertes rachas de viento.

El reporte también señala que prevalecerá una onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas.

clima lluvias seguridad

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