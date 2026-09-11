Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, con datos de Conagua, que Querétaro se ubica entre los estados con pronóstico de lluvias puntuales fuertes.
El mismo reporte señala lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Zacatecas y Oaxaca.
En la categoría de lluvias fuertes, junto con Querétaro, se ubican Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.
Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos, de acuerdo con el mismo pronóstico.
Protección Civil advirtió que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, y que en el noroeste del país se prevén además fuertes rachas de viento.
El reporte también señala que prevalecerá una onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas.