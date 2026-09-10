San Juan del Río invierte $4.3 mdp en templo San Juan de Dios

La obra, que beneficiará a cerca de 300 mil personas, es supervisada por autoridades federales y municipales de cultura.

Andamiaje envuelve la torre campanario del Templo de San Juan de Dios durante su rehabilitación, en San Juan del Río.

La obra beneficiará a 297,804 personas del municipio, de acuerdo con el proyecto presentado por el gobierno municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- La primera etapa de rehabilitación del Templo de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería, en el Centro Histórico, tiene una inversión de $4,310,073.02 y beneficiará a 297,804 personas, de acuerdo con el proyecto que el gobierno municipal presentó durante un recorrido de supervisión encabezado por el presidente Roberto Cabrera Valencia.

Al recorrido asistieron el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Arturo Balandrano Ramos; la directora de Estudios y Proyectos de esa misma dirección general, Elisa Ruiz Covarrubias; la secretaria municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y el presidente del Patronato del Centro Histórico de San Juan del Río, Francisco Pájaro Anaya.

El proyecto contempla intervención en cubiertas —liberación de chaflanes, inyección de grietas en bóveda, impermeabilización y sustitución de entortados en mal estado—, así como el retiro y sustitución de la instalación eléctrica en alumbrado exterior, interior de la capilla y ornamental. En fachada se ejecutarán liberación y reintegración de cantera, aplanados en muros, pintura a la cal y restauración de un portón de madera; en interiores, aplanados en muros e intradós de bóveda, pintura a la cal y sustitución de vigas de madera.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabeza recorrido de supervisi\u00f3n de la rehabilitaci\u00f3n del templo, en San Juan del R\u00edo. Al recorrido asistieron representantes de la Secretaría de Cultura federal y del Patronato del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El municipio había anunciado la restauración de ambos inmuebles en mayo, cuando el proyecto obtuvo la calificación más alta —54 de 60 puntos— en la convocatoria del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Secretaría de Cultura federal, que aporta el 70 por ciento de los recursos frente al 30 por ciento municipal.

Ambos templos se suman a los siete inmuebles históricos rehabilitados por la administración municipal entre 2022 y 2025, con una inversión acumulada superior a 25 millones de pesos en el Centro Histórico de San Juan del Río.

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