San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- La primera etapa de rehabilitación del Templo de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería, en el Centro Histórico, tiene una inversión de $4,310,073.02 y beneficiará a 297,804 personas, de acuerdo con el proyecto que el gobierno municipal presentó durante un recorrido de supervisión encabezado por el presidente Roberto Cabrera Valencia.
Al recorrido asistieron el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Arturo Balandrano Ramos; la directora de Estudios y Proyectos de esa misma dirección general, Elisa Ruiz Covarrubias; la secretaria municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y el presidente del Patronato del Centro Histórico de San Juan del Río, Francisco Pájaro Anaya.
El proyecto contempla intervención en cubiertas —liberación de chaflanes, inyección de grietas en bóveda, impermeabilización y sustitución de entortados en mal estado—, así como el retiro y sustitución de la instalación eléctrica en alumbrado exterior, interior de la capilla y ornamental. En fachada se ejecutarán liberación y reintegración de cantera, aplanados en muros, pintura a la cal y restauración de un portón de madera; en interiores, aplanados en muros e intradós de bóveda, pintura a la cal y sustitución de vigas de madera.
Al recorrido asistieron representantes de la Secretaría de Cultura federal y del Patronato del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El municipio había anunciado la restauración de ambos inmuebles en mayo, cuando el proyecto obtuvo la calificación más alta —54 de 60 puntos— en la convocatoria del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Secretaría de Cultura federal, que aporta el 70 por ciento de los recursos frente al 30 por ciento municipal.
Ambos templos se suman a los siete inmuebles históricos rehabilitados por la administración municipal entre 2022 y 2025, con una inversión acumulada superior a 25 millones de pesos en el Centro Histórico de San Juan del Río.