Pozole con moderación, recomienda IMSS Querétaro

El nutriólogo Javier García Sánchez sugiere sustituir botanas de harina por pepino, jícama o zanahoria con chile y limón.

Un plato de pozole con lechuga, rábano y cebolla, uno de los platillos que el IMSS en Querétaro recomienda comer con moderación en Fiestas Patrias.

El pozole contiene nutrientes e ingredientes del Plato del Bien Comer Sostenible y Saludable, aunque el IMSS recomendó evitar acompañarlo con tostadas con crema o botanas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- Moderar la cantidad, la combinación y la preparación de los alimentos: esa es la recomendación central del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro ante el consumo de platillos tradicionales de septiembre, cuando la comida suele concentrar más grasas y azúcares de lo habitual.

Javier García Sánchez, nutricionista y dietista de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15 del IMSS, explicó que la comida de las Fiestas Patrias suele caracterizarse por ser rica en grasas y azúcares, y recomendó prestar atención a esos tres factores antes de servir el plato.

El pozole, uno de los platillos más buscados en estas fechas, contiene nutrientes e ingredientes del Plato del Bien Comer Sostenible y Saludable, según el especialista.

Sin embargo, recomendó evitar acompañarlo con tostadas con crema o botanas, que elevan el aporte calórico del platillo sin sumar valor nutricional.

Las enchiladas, dijo, pueden prepararse de forma más equilibrada si la tortilla se cocina en horno en lugar de freírse, lo que disminuye la cantidad de grasa y calorías del platillo.

Como alternativa a las botanas elaboradas con harinas, sugirió pepino, jícama o zanahoria con chile en polvo y limón. También recomendó evitar bebidas azucaradas, como los refrescos, y priorizar el agua natural o de frutas sin endulzar.

García Sánchez pidió a las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas no suspender sus tratamientos durante las celebraciones, ya que el consumo excesivo de alimentos y bebidas alcohólicas puede favorecer descompensaciones en sus padecimientos.

Invitó a la población a disfrutar los platillos tradicionales sin excesos y a mantener horarios regulares para el desayuno, la comida y la cena durante los festejos.

El IMSS en Querétaro invita a la población derechohabiente a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para realizarse chequeos preventivos y detectar oportunamente enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

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