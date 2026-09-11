Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- Moderar la cantidad, la combinación y la preparación de los alimentos: esa es la recomendación central del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro ante el consumo de platillos tradicionales de septiembre, cuando la comida suele concentrar más grasas y azúcares de lo habitual.
Javier García Sánchez, nutricionista y dietista de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15 del IMSS, explicó que la comida de las Fiestas Patrias suele caracterizarse por ser rica en grasas y azúcares, y recomendó prestar atención a esos tres factores antes de servir el plato.
El pozole, uno de los platillos más buscados en estas fechas, contiene nutrientes e ingredientes del Plato del Bien Comer Sostenible y Saludable, según el especialista.
Sin embargo, recomendó evitar acompañarlo con tostadas con crema o botanas, que elevan el aporte calórico del platillo sin sumar valor nutricional.
Las enchiladas, dijo, pueden prepararse de forma más equilibrada si la tortilla se cocina en horno en lugar de freírse, lo que disminuye la cantidad de grasa y calorías del platillo.
Como alternativa a las botanas elaboradas con harinas, sugirió pepino, jícama o zanahoria con chile en polvo y limón. También recomendó evitar bebidas azucaradas, como los refrescos, y priorizar el agua natural o de frutas sin endulzar.
García Sánchez pidió a las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas no suspender sus tratamientos durante las celebraciones, ya que el consumo excesivo de alimentos y bebidas alcohólicas puede favorecer descompensaciones en sus padecimientos.
Invitó a la población a disfrutar los platillos tradicionales sin excesos y a mantener horarios regulares para el desayuno, la comida y la cena durante los festejos.
El IMSS en Querétaro invita a la población derechohabiente a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para realizarse chequeos preventivos y detectar oportunamente enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.