Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- Trece jóvenes del estado, seleccionados por la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), concluyeron su participación en el Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México, realizado en Montevideo y Canelones, tras el cual jóvenes uruguayos visitarán la entidad en una siguiente etapa de la colaboración.
La iniciativa formó parte del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, que generó espacios de formación, intercambio de experiencias, participación juvenil y diálogo sobre políticas públicas dirigidas a las nuevas generaciones.
La delegación sostuvo además un encuentro con Nicolás Lasa, director Nacional de Desarrollo Social de Uruguay, con quien compartió experiencias sobre el trabajo binacional en favor de la juventud.
Como parte de este intercambio, la delegación queretana visitó el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), donde compartió experiencias y buenos resultados de Querétaro en el trabajo con jóvenes del sistema penal juvenil, particularmente mediante talleres creativos y acciones de atención a la salud mental.
El encuentro permitió conocer las estrategias implementadas en Uruguay y fortalecer el intercambio de buenas prácticas para continuar construyendo modelos de atención que respondan a las necesidades de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Las y los jóvenes participaron además en el lanzamiento de la campaña de bien público "Compartir nos cuida", del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU), orientada a promover el bienestar emocional y fortalecer las redes comunitarias.
Como resultado del intercambio, jóvenes uruguayos visitarán próximamente Querétaro para conocer las acciones que en materia de cuidado comunitario y salud mental realiza la dependencia estatal.