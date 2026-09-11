Jóvenes uruguayos visitarán Querétaro tras intercambio binacional

La delegación se reunió con autoridades uruguayas y participó en el lanzamiento de la campaña Compartir nos cuida.

Delegación de jóvenes de Querétaro posa en grupo tras concluir su participación en el Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México.

Los 13 jóvenes de Querétaro fueron seleccionados por la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) para participar en el Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México, realizado en Montevideo y Canelones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- Trece jóvenes del estado, seleccionados por la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), concluyeron su participación en el Programa de Intercambio Binacional Uruguay-México, realizado en Montevideo y Canelones, tras el cual jóvenes uruguayos visitarán la entidad en una siguiente etapa de la colaboración.

La iniciativa formó parte del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, que generó espacios de formación, intercambio de experiencias, participación juvenil y diálogo sobre políticas públicas dirigidas a las nuevas generaciones.

La delegación sostuvo además un encuentro con Nicolás Lasa, director Nacional de Desarrollo Social de Uruguay, con quien compartió experiencias sobre el trabajo binacional en favor de la juventud.

Como parte de este intercambio, la delegación queretana visitó el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), donde compartió experiencias y buenos resultados de Querétaro en el trabajo con jóvenes del sistema penal juvenil, particularmente mediante talleres creativos y acciones de atención a la salud mental.

El encuentro permitió conocer las estrategias implementadas en Uruguay y fortalecer el intercambio de buenas prácticas para continuar construyendo modelos de atención que respondan a las necesidades de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Las y los jóvenes participaron además en el lanzamiento de la campaña de bien público "Compartir nos cuida", del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU), orientada a promover el bienestar emocional y fortalecer las redes comunitarias.

Como resultado del intercambio, jóvenes uruguayos visitarán próximamente Querétaro para conocer las acciones que en materia de cuidado comunitario y salud mental realiza la dependencia estatal.

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