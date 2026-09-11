Violencia familiar domina carpetas abiertas en San Juan del Río

El municipio abre alrededor de 200 carpetas de investigación al mes y mejoró su posición en un listado nacional de incidencia delictiva.

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en San Juan del Río

La violencia intrafamiliar es el delito que más carpetas de investigación abre en el municipio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- La violencia intrafamiliar es el delito que más carpetas de investigación abre en San Juan del Río, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien cifró en alrededor de 200 mensuales el total de carpetas de investigación que se inician en el municipio.

El municipio participa en el modelo de coordinación conocido como Mesa de Paz desde la administración anterior, mecanismo con el que, según Cabrera Valencia, San Juan del Río mejoró su posición en un listado nacional de incidencia delictiva: de un lugar cercano al 54 pasó a ubicarse entre las posiciones 72 y 75, de un total que el alcalde no identificó con precisión durante la entrevista.

El municipio también registra incidencia por delitos federales vinculados a su condición de paso carretero, entre ellos el robo de hidrocarburo en las vías que lo cruzan, señaló Cabrera Valencia, sin que se conozcan cifras específicas sobre ese rubro.

El alcalde vinculó la atención a la violencia intrafamiliar con los programas municipales dirigidos a la niñez, la adolescencia, las personas mayores y las familias del municipio, a través de las diferentes dependencias, como el DIF, desarrollo social y prevén Sión contra las adicciones.

seguridad violencia criminalidad familia

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