San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- La violencia intrafamiliar es el delito que más carpetas de investigación abre en San Juan del Río, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien cifró en alrededor de 200 mensuales el total de carpetas de investigación que se inician en el municipio.
El municipio participa en el modelo de coordinación conocido como Mesa de Paz desde la administración anterior, mecanismo con el que, según Cabrera Valencia, San Juan del Río mejoró su posición en un listado nacional de incidencia delictiva: de un lugar cercano al 54 pasó a ubicarse entre las posiciones 72 y 75, de un total que el alcalde no identificó con precisión durante la entrevista.
El municipio también registra incidencia por delitos federales vinculados a su condición de paso carretero, entre ellos el robo de hidrocarburo en las vías que lo cruzan, señaló Cabrera Valencia, sin que se conozcan cifras específicas sobre ese rubro.
El alcalde vinculó la atención a la violencia intrafamiliar con los programas municipales dirigidos a la niñez, la adolescencia, las personas mayores y las familias del municipio, a través de las diferentes dependencias, como el DIF, desarrollo social y prevén Sión contra las adicciones.