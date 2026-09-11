Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- La selección mexicana femenil Sub-20 llega con un punto y una definición pendiente al tercer y último partido del Grupo A del Mundial Femenil Sub-20 de Polonia: si vence a Argentina, asegura su pase directo a octavos de final; si empata o pierde, dependerá de los resultados de otros grupos para colarse como uno de los mejores terceros lugares.

El arranque del torneo fue favorable para el Tri. Ante Benin, México llegó a ponerse 2-0 al minuto 51 con goles de Alice Soto y Montserrat Saldívar. La delantera beninesa Romaine Gandonou tenía otros planes: anotó un doblete y rescató el empate 2-2 para su selección.

En la segunda fecha, ante la anfitriona Polonia, se repitió el guión. Un autogol polaco al minuto cinco puso el marcador a favor de México, pero las locales respondieron con tantos de Oliwia Zwiazek y Zuzana Witek, se quedaron con el liderato del Grupo A y dejaron a las mexicanas contra la pared.

Con esos resultados, México ocupa el tercer lugar con un punto, por encima de Benin —goleada 8-0 por Argentina— gracias a una mejor diferencia de goles.

La defensa mexicana ha permitido cuatro goles en dos partidos pese a generar más disparos a portería que sus dos rivales. El ataque, en cambio, ha tenido más volumen que puntería: 20 remates ante Benin y 11 ante Polonia se tradujeron en apenas tres goles, uno de ellos autogol.

Enfrente estará Annika Paz, delantera del Inter Milan y máxima goleadora del torneo hasta el momento, autora de todos los goles argentinos en la goleada 8-0 sobre Benin.

Si México gana, avanza directo a octavos; si Argentina se impone y otros resultados lo permiten, puede dejar fuera a las mexicanas; si el marcador termina en empate, Argentina caería al tercer lugar, en la misma situación que hoy enfrenta el Tri.

Si México avanza como líder o segundo del grupo, jugaría octavos el 16 de septiembre en Sosnowiec ante el segundo lugar del Grupo C. Si clasifica como uno de los mejores terceros, el cruce sería ese mismo día en Katowice ante el primer lugar del Grupo B, o el 17 de septiembre ante el primer lugar del Grupo C. Polonia ya aseguró su pase como líder del grupo y espera rival entre los terceros lugares de los Grupos C, D o E.

La selección dirigida por Dorival Bueno buscará revertir el arranque y clasificar a la fase en la que México ya estuvo hace dos años, en la Copa del Mundo de Colombia. El mejor resultado histórico del equipo en la categoría son los cuartos de final, alcanzados en 2010, 2012, 2016 y 2022.

Será, además, la primera vez que México y Argentina se enfrenten en un Mundial Femenil Sub-20. En la rama varonil, la selección argentina domina la historia con cuatro victorias en cuatro Mundiales, incluido el 2-0 de 2022 con gol de Lionel Messi.

En la rama femenil, en cambio, México ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros y no pierde ante Argentina desde 2007: en octubre de 2021 el Tri goleó 6-1 a las sudamericanas, con dobletes de Stephany Mayor y Alison González.

Para Argentina, esta es apenas su quinta participación en el torneo. Buscará repetir o superar los octavos de final alcanzados en Colombia 2024, su mejor resultado histórico en la categoría.