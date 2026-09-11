Sonora, 11 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Yanet "N", de nacionalidad estadounidense, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional.
Las autoridades la señalaron como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa.
Durante la operación se aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo.
De acuerdo con las corporaciones participantes, las acciones afectan la capacidad operativa de los grupos criminales y evitan que el armamento y las municiones aseguradas sean utilizados para generar violencia.