San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El Torneo Ráfaga LIMFLAG se jugará los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con equipos de flag football en las categorías U10, U16, femenil y libre.

Los organizadores de la Liga Intermunicipal de Flag Football (LIMFLAG) presentaron los detalles del certamen en una rueda de prensa realizada en las instalaciones del Hotel Hampton by Hilton San Juan del Río, designado hotel sede del torneo.

Solo en la categoría libre participarán, de acuerdo con los organizadores, alrededor de 30 equipos, con un mínimo de siete integrantes cada uno. El primer día se disputarán los partidos de clasificación; el segundo, semifinales y final. Ambas jornadas arrancan a las 9:00 horas.

El costo de inscripción es de mil 300 pesos por categoría y el plazo para registrar equipos cierra el viernes 11 de septiembre. Los interesados pueden encontrar a LIMFLAG en Instagram y Facebook.

Al torneo llegarán equipos de otros municipios de la región, además de la capital del estado y la Ciudad de México, según se explicó durante la conferencia. La gerente de ventas del Hampton by Hilton San Juan del Río, Diana Ramírez, confirmó la disposición del hotel para recibir a los equipos visitantes.

Crossball, marca de balones fabricada en Estados Unidos, es el patrocinador oficial del torneo. rotativo.com.mx

El director de Turismo de San Juan del Río presentó, en el mismo evento, la estrategia "Experiencia San Juan", que busca extender el consumo de los visitantes del torneo más allá de la cancha: cinco hoteles ofrecerán tarifas de convenio para equipos y acompañantes, entre ellos el propio Hampton by Hilton, y un grupo de restaurantes y cafeterías locales —entre los confirmados, Ensaladas del Río, el restaurante Limón, Las Crepas y Café Oro Mexicano— sumó promociones para los visitantes. La empresa Vive Tours ofrecerá además descuentos para recorridos por el municipio en esas fechas.

La fecha del torneo coincide con la del Nacional de Motocross Interbajío vs. Metropolitano, que se disputará también el 19 y 20 de septiembre en San Juan del Río , lo que el municipio busca aprovechar dentro de la misma estrategia turística.

Crossball, marca estadounidense de balones fundada por un exjugador de la NFL, es el patrocinador oficial del material de juego del torneo, según explicó Alex González, representante de la empresa en México. González afirmó que la selección nacional femenil de flag football ya clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El flag football se juega sin contacto físico: la jugada concluye cuando el rival retira una de las banderas que porta el jugador en la cintura. Los partidos se disputan en dos tiempos de 20 minutos sobre un campo máximo de 70 por 26 yardas, con cuatro oportunidades por posesión para avanzar la mitad de la cancha.

La jugadora sanjuanense Leticia Daniela Castañeda Limas, "Dani", que compitió en un mundial infantil de la disciplina pese a una fractura de nariz sufrida días antes del viaje, invitó a niñas y jóvenes a acercarse al deporte: "Ningún sueño es muy chiquito o muy grande para lograrlo".

Los organizadores adelantaron que la liga ya opera con una aplicación móvil para consultar rosters, resultados y estadísticas de jugadores en tiempo real, herramienta que buscan mantener en las próximas ediciones.