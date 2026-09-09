Torneo Ráfaga LIMFLAG llega a San Juan del Río

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río será la sede, con equipos en las categorías U10, U16, femenil y libre.

Representantes de LIMFLAG, del Hotel Hampton by Hilton y del gobierno de San Juan del Río durante la presentación del Torneo Ráfaga LIMFLAG.

El torneo se disputará los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con equipos de las categorías U10, U16, femenil y libre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El Torneo Ráfaga LIMFLAG se jugará los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con equipos de flag football en las categorías U10, U16, femenil y libre.

Los organizadores de la Liga Intermunicipal de Flag Football (LIMFLAG) presentaron los detalles del certamen en una rueda de prensa realizada en las instalaciones del Hotel Hampton by Hilton San Juan del Río, designado hotel sede del torneo.

Solo en la categoría libre participarán, de acuerdo con los organizadores, alrededor de 30 equipos, con un mínimo de siete integrantes cada uno. El primer día se disputarán los partidos de clasificación; el segundo, semifinales y final. Ambas jornadas arrancan a las 9:00 horas.

El costo de inscripción es de mil 300 pesos por categoría y el plazo para registrar equipos cierra el viernes 11 de septiembre. Los interesados pueden encontrar a LIMFLAG en Instagram y Facebook.

Al torneo llegarán equipos de otros municipios de la región, además de la capital del estado y la Ciudad de México, según se explicó durante la conferencia. La gerente de ventas del Hampton by Hilton San Juan del Río, Diana Ramírez, confirmó la disposición del hotel para recibir a los equipos visitantes.

Bal\u00f3n oficial de la marca Crossball, patrocinador del material de juego del Torneo R\u00e1faga LIMFLAG. Crossball, marca de balones fabricada en Estados Unidos, es el patrocinador oficial del torneo. rotativo.com.mx

El director de Turismo de San Juan del Río presentó, en el mismo evento, la estrategia "Experiencia San Juan", que busca extender el consumo de los visitantes del torneo más allá de la cancha: cinco hoteles ofrecerán tarifas de convenio para equipos y acompañantes, entre ellos el propio Hampton by Hilton, y un grupo de restaurantes y cafeterías locales —entre los confirmados, Ensaladas del Río, el restaurante Limón, Las Crepas y Café Oro Mexicano— sumó promociones para los visitantes. La empresa Vive Tours ofrecerá además descuentos para recorridos por el municipio en esas fechas.

La fecha del torneo coincide con la del Nacional de Motocross Interbajío vs. Metropolitano, que se disputará también el 19 y 20 de septiembre en San Juan del Río, lo que el municipio busca aprovechar dentro de la misma estrategia turística.

Crossball, marca estadounidense de balones fundada por un exjugador de la NFL, es el patrocinador oficial del material de juego del torneo, según explicó Alex González, representante de la empresa en México. González afirmó que la selección nacional femenil de flag football ya clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El flag football se juega sin contacto físico: la jugada concluye cuando el rival retira una de las banderas que porta el jugador en la cintura. Los partidos se disputan en dos tiempos de 20 minutos sobre un campo máximo de 70 por 26 yardas, con cuatro oportunidades por posesión para avanzar la mitad de la cancha.

La jugadora sanjuanense Leticia Daniela Castañeda Limas, "Dani", que compitió en un mundial infantil de la disciplina pese a una fractura de nariz sufrida días antes del viaje, invitó a niñas y jóvenes a acercarse al deporte: "Ningún sueño es muy chiquito o muy grande para lograrlo".

Los organizadores adelantaron que la liga ya opera con una aplicación móvil para consultar rosters, resultados y estadísticas de jugadores en tiempo real, herramienta que buscan mantener en las próximas ediciones.

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