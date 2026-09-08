San Juan del Río exhibe su historia en fotografías antiguas

La muestra "La Ciudad", con imágenes del Archivo Histórico Municipal, permanecerá en la UT San Juan hasta el 2 de octubre.

Dos estudiantes observan fotografías antiguas de San Juan del Río en la exposición "La Ciudad".

Fotografías de una calle de San Juan del Río hacia 1935 y de la Plaza San Juan hacia 1940 forman parte de la muestra "La Ciudad", integrada con imágenes del Archivo Histórico Municipal.

Foto: UTSJR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- Una exposición con fotografías antiguas del Archivo Histórico Municipal abrió sus puertas en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), como parte de las actividades por el 495 aniversario de la fundación del municipio.

La muestra, titulada "La Ciudad", reúne imágenes que documentan calles, plazas y edificios de San Juan del Río en distintas épocas, entre ellas tomas de una calle del municipio hacia 1935 y de la Plaza San Juan hacia 1940.

El acto inaugural fue encabezado por el rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, quien realizó la declaratoria inaugural de la muestra.

Autoridades conversan durante el acto de inauguraci\u00f3n de la exposici\u00f3n "La Ciudad" en la UT San Juan del R\u00edo. La apertura de la muestra "La Ciudad" reunió a representantes de la UT San Juan del Río junto a fotografías históricas del Archivo Histórico Municipal exhibidas en el recinto.Foto: UTSJR

En la apertura participó también el Cronista Municipal, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, quien compartió con los asistentes una mirada histórica sobre San Juan del Río.

La exposición conmemora además los 40 años del decreto de Zona de Monumentos Históricos de San Juan del Río, reconocimiento que ampara el patrimonio arquitectónico del centro del municipio.

La muestra permanecerá abierta al público en la UT San Juan hasta el 2 de octubre, como invitación a preservar la memoria del municipio y reconocer, a través de fotografías, la transformación de la ciudad.

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