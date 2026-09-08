San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- Una exposición con fotografías antiguas del Archivo Histórico Municipal abrió sus puertas en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), como parte de las actividades por el 495 aniversario de la fundación del municipio.
La muestra, titulada "La Ciudad", reúne imágenes que documentan calles, plazas y edificios de San Juan del Río en distintas épocas, entre ellas tomas de una calle del municipio hacia 1935 y de la Plaza San Juan hacia 1940.
El acto inaugural fue encabezado por el rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, quien realizó la declaratoria inaugural de la muestra.
La apertura de la muestra "La Ciudad" reunió a representantes de la UT San Juan del Río junto a fotografías históricas del Archivo Histórico Municipal exhibidas en el recinto.Foto: UTSJR
En la apertura participó también el Cronista Municipal, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, quien compartió con los asistentes una mirada histórica sobre San Juan del Río.
La exposición conmemora además los 40 años del decreto de Zona de Monumentos Históricos de San Juan del Río, reconocimiento que ampara el patrimonio arquitectónico del centro del municipio.
La muestra permanecerá abierta al público en la UT San Juan hasta el 2 de octubre, como invitación a preservar la memoria del municipio y reconocer, a través de fotografías, la transformación de la ciudad.