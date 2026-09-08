Culiacán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2026.- Personal de Protección Federal, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue atacado a tiros mientras realizaba labores de seguridad sobre la carretera federal México 15, en Culiacán, Sinaloa. Los elementos repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas; ninguno de los oficiales resultó lesionado.

El reporte lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su cuenta de Facebook.

Personal de Protección Federal aseguró tres armas de fuego, 30 cargadores y 502 cartuchos tras repeler un ataque armado en la carretera federal México 15, en Culiacán, Sinaloa. rotativo.com.mx

En el lugar se aseguraron tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 30 cargadores, 502 cartuchos útiles, cinco chalecos balísticos, dos pecheras tácticas y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas. También fue asegurado un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, que cuenta con reporte de robo en ese país.

De acuerdo con el reporte de la SSPC, los cuatro detenidos están relacionados con el delito de robo de vehículo y serían identificados como generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores.