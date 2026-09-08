Atacan a tiros a Protección Federal en Culiacán; hay 4 detenidos

Personal de Protección Federal repelió una agresión armada en la carretera México 15 y detuvo a cuatro personas señaladas por robo de vehículo en Culiacán.

Camioneta de la Secretaría de Seguridad con daños frontales tras enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa
  • La unidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resultó con daños durante el operativo en el que se detuvo a cuatro personas por el ataque armado registrado en la carretera México 15.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Culiacán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2026.- Personal de Protección Federal, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue atacado a tiros mientras realizaba labores de seguridad sobre la carretera federal México 15, en Culiacán, Sinaloa. Los elementos repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas; ninguno de los oficiales resultó lesionado.

El reporte lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su cuenta de Facebook.

Armas largas, cargadores y chalecos bal\u00edsticos asegurados tras ataque armado en Culiac\u00e1n, Sinaloa Personal de Protección Federal aseguró tres armas de fuego, 30 cargadores y 502 cartuchos tras repeler un ataque armado en la carretera federal México 15, en Culiacán, Sinaloa. rotativo.com.mx

En el lugar se aseguraron tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 30 cargadores, 502 cartuchos útiles, cinco chalecos balísticos, dos pecheras tácticas y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas. También fue asegurado un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, que cuenta con reporte de robo en ese país.

De acuerdo con el reporte de la SSPC, los cuatro detenidos están relacionados con el delito de robo de vehículo y serían identificados como generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

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