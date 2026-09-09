San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El testamento no le quita a nadie el uso de su patrimonio en vida, aunque esa sea todavía la creencia que aleja a buena parte de la población de las notarías, advirtió Daniel Cholula Guasco, notario titular de la Notaría 13 de San Juan del Río, quien semanas atrás ya había advertido que la última semana de septiembre satura la atención en su oficina.

"Al hacer el testamento sigues usando tus bienes, y hasta que tú mueras se hacen los términos que te indica tu testamento", explicó el fedatario.

La campaña "Septiembre, Mes del Testamento" opera bajo el mismo esquema cada año: el gobierno federal la impulsa, el gobierno del Estado de Querétaro la ratifica y, mientras dura, deja de cobrar los derechos por inscribir el aviso de testamento.

La Notaría 13 reduce además sus honorarios al 50 por ciento, con un costo total que Cholula Guasco estimó entre 2,200 y 2,300 pesos para este año, aunque precisó que la cifra exacta todavía no se ha fijado de manera oficial.

Aún existe resistencia, reconoció el notario. Parte de la población de la tercera edad asocia hacer testamento con desear la propia muerte, o cree que perderá el uso de sus bienes en cuanto firme. Ninguna de las dos ideas es correcta, insistió.

El trámite tampoco se resuelve en una sola visita. La primera cita es de orientación: el notario entrevista al testador, lo asesora sobre cómo distribuir sus bienes entre sus seres queridos y qué figura le conviene —heredero universal, legado o ambas— sin decidir por él.

"Una vez que el testador sabe, con las recomendaciones, cómo dejarlo, nosotros hacemos el testamento como quiere el testador", señaló Cholula Guasco. Solo en la segunda cita se firma el documento ya redactado.

La ausencia de un testamento tiene primero un costo económico, explicó el notario: sin él es necesario contratar un abogado para llevar la sucesión ante un juez, y el litigio puede extenderse durante años.

Cuando existe testamento y no hay complicaciones, el trámite de radicación de la sucesión y aplicación de bienes ante notario tarda entre seis y ocho meses.

Cuando todos los herederos son mayores de edad y no hay conflicto entre ellos, la sucesión también puede resolverse ante notario aunque no exista testamento; solo cuando hay disputa es obligatorio acudir a la vía judicial.

En ese trámite, la propia notaría guía directamente al albacea designado sin que la familia necesite contratar un abogado externo.

Cuando una persona fallece, el notario manda llamar también a los acreedores: del patrimonio del fallecido primero se cubren las deudas y, si sobra, el remanente se reparte entre los herederos en los términos del testamento, detalló Cholula Guasco.

El testamento tampoco es un trámite de una sola vez en la vida, advirtió el notario. Quienes lo hicieron hace diez o veinte años y hoy tienen una nueva pareja —por matrimonio o concubinato— deben actualizarlo, porque de lo contrario, al morir, se aplicará el documento anterior.

Si además hay hijos menores de edad, el nuevo testamento debe garantizar sus alimentos, aun si el testador decide dejar sus bienes únicamente a ellos.

Para que ningún bien quede fuera del documento, la mayoría de los testamentos incluye además una cláusula de heredero universal, que cubre cualquier propiedad no mencionada expresamente como legado a una persona en particular.

La campaña estatal, que en su edición anterior arrancó con la condonación de derechos y el respaldo del gobierno de Querétaro, no limita el trámite a septiembre en sentido estricto: cualquier persona puede hacer su testamento en cualquier época del año, aunque solo durante el mes patrio la Notaría 13 y el resto de las notarías del estado ofrecen la condonación de derechos y el descuento de honorarios.

"En cualquier momento del año podemos hacer testamento (...) no quiero dejar problemas a mis seres queridos, acudo al notario a hacer mi testamento", resumió Cholula Guasco.