San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal reconoció que el rezago en la recolección de basura y en el alumbrado público señalado por regidores en sesión de Cabildo es real, aunque focalizado en tres o cuatro colonias de las 300 que integran el municipio, de acuerdo con el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Cabrera Valencia recordó que la administración pasó de 36 a 56 rutas de recolección, con 20 rutas incorporadas recientemente, para cubrir 84 comunidades y una superficie de 800 kilómetros cuadrados que colinda con el Estado de México, Hidalgo, Tequisquiapan y Amealco.
El desgaste de los camiones recolectores, que operan las 24 horas los siete días de la semana, y el estrés de las finanzas públicas municipales complican el mantenimiento del parque vehicular, reconoció el alcalde.
Frenos, embrague y otras piezas se descomponen con rapidez por el uso constante y, en ocasiones, por fallas de operación.
En alumbrado público, el municipio se encuentra cerca de agotar el inventario de luminarias disponible y prepara la adquisición de más lámparas, indicó Cabrera Valencia, quien atribuyó parte del deterioro de las vialidades a la sequía de la década pasada, hoy revertida por un ciclo de lluvias más intenso.
El alcalde admitió que el crecimiento poblacional del municipio, uno de los más acelerados del país, rebasa en ocasiones la capacidad de respuesta de los servicios públicos municipales.