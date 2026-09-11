San Juan del Río amplía rutas pero reconoce rezago en basura

El municipio pasó de 36 a 56 rutas de recolección, pero el crecimiento poblacional sigue rebasando la capacidad de los servicios públicos.

El servicio de limpia cubre 84 comunidades en 800 kilómetros cuadrados de territorio municipal.

El servicio de limpia cubre 84 comunidades en 800 kilómetros cuadrados de territorio municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal reconoció que el rezago en la recolección de basura y en el alumbrado público señalado por regidores en sesión de Cabildo es real, aunque focalizado en tres o cuatro colonias de las 300 que integran el municipio, de acuerdo con el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Cabrera Valencia recordó que la administración pasó de 36 a 56 rutas de recolección, con 20 rutas incorporadas recientemente, para cubrir 84 comunidades y una superficie de 800 kilómetros cuadrados que colinda con el Estado de México, Hidalgo, Tequisquiapan y Amealco.

El desgaste de los camiones recolectores, que operan las 24 horas los siete días de la semana, y el estrés de las finanzas públicas municipales complican el mantenimiento del parque vehicular, reconoció el alcalde.

Frenos, embrague y otras piezas se descomponen con rapidez por el uso constante y, en ocasiones, por fallas de operación.

En alumbrado público, el municipio se encuentra cerca de agotar el inventario de luminarias disponible y prepara la adquisición de más lámparas, indicó Cabrera Valencia, quien atribuyó parte del deterioro de las vialidades a la sequía de la década pasada, hoy revertida por un ciclo de lluvias más intenso.

El alcalde admitió que el crecimiento poblacional del municipio, uno de los más acelerados del país, rebasa en ocasiones la capacidad de respuesta de los servicios públicos municipales.

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