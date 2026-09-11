San Juan del Río remite a 20 personas al día a juzgado cívico

El 50% de descuento por pago anticipado no aplica en infracciones por alcohol, uso del celular al volante o no respetar un alto.

Agente de tránsito realiza una infracción vial en una calle de San Juan del Río.

El municipio reporta un promedio de 20 infracciones de tránsito al día. · CRÉDITO: Pendiente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal reporta un promedio de 20 infracciones de tránsito al día en San Juan del Río, cifra que el alcalde Roberto Cabrera Valencia atribuyó a una política de sanción sin descuento en las faltas más graves.

Un día antes de la sesión de Cabildo, 29 personas fueron puestas a disposición del Juzgado Cívico Municipal, de acuerdo con el reporte de novedades que el alcalde citó durante la sesión.

Los infractores que pagan dentro de los primeros 10 días acceden a un descuento del 50% en el monto de la multa, explicó Cabrera Valencia.

La excepción son las conductas que la administración considera graves: manejar con el celular, conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, y no respetar un alto, casos en los que no aplica ningún descuento.

Además de las remisiones al Juzgado Cívico, la Fiscalía General del Estado recibió reportes municipales de forma desigual a lo largo de la semana: cero el lunes, tres el martes, cinco el miércoles y cero el jueves, según el recuento que ofreció el alcalde, en línea con lo que ocurre en otros operativos de la corporación.

Cabrera Valencia calculó, sin precisar la fuente del dato, que en el municipio circulan más de 100 mil automovilistas, cifra con la que contrastó el número diario de infracciones para argumentar que la mayoría de los conductores respeta el reglamento de tránsito.

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