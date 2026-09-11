San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal reporta un promedio de 20 infracciones de tránsito al día en San Juan del Río, cifra que el alcalde Roberto Cabrera Valencia atribuyó a una política de sanción sin descuento en las faltas más graves.
Un día antes de la sesión de Cabildo, 29 personas fueron puestas a disposición del Juzgado Cívico Municipal, de acuerdo con el reporte de novedades que el alcalde citó durante la sesión.
Los infractores que pagan dentro de los primeros 10 días acceden a un descuento del 50% en el monto de la multa, explicó Cabrera Valencia.
La excepción son las conductas que la administración considera graves: manejar con el celular, conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, y no respetar un alto, casos en los que no aplica ningún descuento.
Además de las remisiones al Juzgado Cívico, la Fiscalía General del Estado recibió reportes municipales de forma desigual a lo largo de la semana: cero el lunes, tres el martes, cinco el miércoles y cero el jueves, según el recuento que ofreció el alcalde, en línea con lo que ocurre en otros operativos de la corporación.
Cabrera Valencia calculó, sin precisar la fuente del dato, que en el municipio circulan más de 100 mil automovilistas, cifra con la que contrastó el número diario de infracciones para argumentar que la mayoría de los conductores respeta el reglamento de tránsito.