Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura del estado, presidida por el diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, recibió la actualización del Plan Estratégico de Largo Plazo Querétaro 2050, presentada por el Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

En la sesión estuvieron también el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva; el legislador Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política; las diputadas Teresita Calzada Rovirosa, Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez, y el diputado Mauricio Cárdenas Palacios, además del secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez; el director de la dependencia estatal, Luis Sergio Ibarra González, y el presidente del Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, Ricardo Pereda López, junto con integrantes de ese organismo.

Ángeles Herrera explicó que la comisión considera necesario dialogar de manera coordinada con el Poder Ejecutivo porque el plan "no fue concebido como un programa de una sola administración, ni como una serie de proyectos o compromisos vinculados exclusivamente a un periodo de gobierno".

Lo describió sustentado en dos pilares: planeación de largo plazo y participación ciudadana, con el propósito de orientar decisiones más allá de los periodos de gobierno.

Gobernar, dijo, también significa anticiparse a las necesidades y problemas del mañana.

Señaló que a la Comisión de Planeación y Presupuesto le corresponde una responsabilidad particular, porque buena parte de las transformaciones del plan requerirán decisiones presupuestarias que también involucran a otras comisiones vinculadas con infraestructura, agua, movilidad, salud, educación, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

"No se trata de comprometer anticipadamente presupuestos de administraciones posteriores; se trata de procurar que las decisiones del presente tengan congruencia con los retos que sabemos que enfrentará Querétaro en las próximas décadas", afirmó.

El secretario de la comisión, Ulises Gómez de la Rosa, planteó que un horizonte a 25 años corre el riesgo de quedar solo en declaración aspiracional si no se fijan metas concretas para 2027, 2030, 2035 y 2040. Consideró además que el tema del agua debería ocupar un lugar más central en el plan.

"El problema es que el modelo genera presión sobre el agua, suelo, vivienda, movilidad, energía y ecosistemas", dijo, y cuestionó si el Plan Querétaro 2050 busca administrar mejor el crecimiento o si realmente define cuánto y dónde debe crecer el estado.

Advirtió también un problema metropolitano que rebasa a un solo municipio: el crecimiento de la capital ya afecta a El Marqués y Corregidora, además de San Juan del Río, por lo que pidió mecanismos metropolitanos fuertes para coordinar uso de suelo, vivienda, transporte, agua y residuos.

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, señaló que Querétaro ha duplicado su población en los últimos diez años y que, después de 2027, el proyecto ferroviario detonará un crecimiento poblacional exponencial.

Por ello planteó que empleo, educación y seguridad se incorporen a la planeación como objetivos medibles y cuantificables.

El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, indicó que ya está en marcha la generación de un ecosistema de trabajo para el futuro de Querétaro, con un órgano ciudadano de escucha activa que sistematice la discusión pública para los tomadores de decisiones.

Pidió a los legisladores comprometerse a construir esa institucionalidad desde la ley, de forma que gobierne quien gobierne en la siguiente administración cuente con una herramienta jurídica y con actores de la academia, la iniciativa privada, el sector social y los distintos órdenes de gobierno.

El presidente del Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, Ricardo Pereda López, y el director de la Secretaría de Planeación, Luis Sergio Ibarra González, expusieron los pormenores y argumentos del plan ante la comisión.

Al cierre de las exposiciones, Ángeles Herrera informó que se realizarán mesas de trabajo para dar continuidad a la comunicación sobre el plan estratégico.