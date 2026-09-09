Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro puso en operación el sistema Eqrobus, transporte eléctrico y gratuito para el Centro Histórico que arrancó con 10 unidades distribuidas en dos rutas y beneficiará a más de un millón de habitantes de la capital y de la zona metropolitana.
El servicio Eqrobus no tiene costo para los usuarios y contará con validador de tarjeta Qrobus a partir de octubre. rotativo.com.mx
Las unidades tienen capacidad para 13 pasajeros cada una, cuentan con GPS y cámaras de videovigilancia, y suman barandal de seguridad, escalón adicional, estribo lateral antiderrapante y soportes para bicicletas y sillas de ruedas. No emiten contaminantes y ofrecen hasta 90 kilómetros de autonomía por carga.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, encabezó la presentación del transporte eléctrico gratuito Eqrobus para el Centro Histórico. rotativo.com.mx
El uso de la tarjeta Qrobus no será obligatorio durante septiembre. A partir de octubre los usuarios deberán presentarla en el validador instalado en cada unidad, sin costo adicional.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, presentó el servicio y dijo que el municipio es "los primeros en insertar sistemas eléctricos de transporte, que además están diseñados para la infraestructura del Centro Histórico". Añadió que la flotilla cumple "los máximos estándares de sustentabilidad y protección al medio ambiente".
Felifer Macías destacó que el servicio incorpora los máximos estándares de sustentabilidad para el transporte público de Querétaro. rotativo.com.mx
El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, informó que el servicio operará de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, sábados de 8:00 a 21:00 horas y domingos de 8:00 a 20:00 horas, con frecuencia de 10 minutos. Cada una de las dos rutas cuenta con cinco unidades.
La ruta CH1 tendrá paradas en Plaza Fundadores, Catedral de Querétaro, calle Escobedo, Teatro de la República, Jardín Guerrero, Plaza de la Constitución y Templo de la Santa Cruz. La ruta CH2 recorrerá Plaza Fundadores, calle José María Arteaga, Jardín Zenea, calle 5 de Mayo, Mercado de la Cruz, Plaza de Armas y Templo de la Santa Cruz.
Felifer Macías destacó que el servicio incorpora los máximos estándares de sustentabilidad para el transporte público de Querétaro. rotativo.com.mx
Ambas rutas priorizarán la conexión con las paradas Qrobus de mayor demanda: Eje Constituyentes, Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y Mercado de la Cruz.
Para noviembre, en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado, el municipio incorporará la ruta CH3, con cuatro autobuses con capacidad para 30 pasajeros cada uno. Su recorrido contemplará avenida Constituyentes, calle Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.
La presentación de Eqrobus se realizó ante medios de comunicación en Querétaro capital. rotativo.com.mx
Eqrobus se suma a otros programas de la estrategia de movilidad del municipio, entre ellos el Transporte Comunitario Gratuito para Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, el Transporte Universitario, el Transporte Nocturno y el Transporte Escolar Gratuito.