Querétaro estrena transporte eléctrico gratis en Centro Histórico

El servicio operará con 10 unidades y dos rutas de lunes a domingo, con frecuencia de 10 minutos y tarjeta Qrobus sin costo.

Autoridades municipales y personal de Eqrobus frente a la flotilla de transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico de Querétaro.

El municipio de Querétaro puso en operación 10 unidades eléctricas distribuidas en dos rutas para el Centro Histórico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro puso en operación el sistema Eqrobus, transporte eléctrico y gratuito para el Centro Histórico que arrancó con 10 unidades distribuidas en dos rutas y beneficiará a más de un millón de habitantes de la capital y de la zona metropolitana.


Unidad del transporte el\u00e9ctrico gratuito Eqrobus con letrero de transporte gratuito en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro. El servicio Eqrobus no tiene costo para los usuarios y contará con validador de tarjeta Qrobus a partir de octubre. rotativo.com.mx

Las unidades tienen capacidad para 13 pasajeros cada una, cuentan con GPS y cámaras de videovigilancia, y suman barandal de seguridad, escalón adicional, estribo lateral antiderrapante y soportes para bicicletas y sillas de ruedas. No emiten contaminantes y ofrecen hasta 90 kilómetros de autonomía por carga.

Felifer Mac\u00edas, presidente municipal de Quer\u00e9taro, habla durante la presentaci\u00f3n del transporte el\u00e9ctrico gratuito Eqrobus. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, encabezó la presentación del transporte eléctrico gratuito Eqrobus para el Centro Histórico. rotativo.com.mx

El uso de la tarjeta Qrobus no será obligatorio durante septiembre. A partir de octubre los usuarios deberán presentarla en el validador instalado en cada unidad, sin costo adicional.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, presentó el servicio y dijo que el municipio es "los primeros en insertar sistemas eléctricos de transporte, que además están diseñados para la infraestructura del Centro Histórico". Añadió que la flotilla cumple "los máximos estándares de sustentabilidad y protección al medio ambiente".

Felifer Mac\u00edas, presidente municipal de Quer\u00e9taro, habla durante la presentaci\u00f3n del transporte el\u00e9ctrico gratuito Eqrobus. Felifer Macías destacó que el servicio incorpora los máximos estándares de sustentabilidad para el transporte público de Querétaro. rotativo.com.mx

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, informó que el servicio operará de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, sábados de 8:00 a 21:00 horas y domingos de 8:00 a 20:00 horas, con frecuencia de 10 minutos. Cada una de las dos rutas cuenta con cinco unidades.

La ruta CH1 tendrá paradas en Plaza Fundadores, Catedral de Querétaro, calle Escobedo, Teatro de la República, Jardín Guerrero, Plaza de la Constitución y Templo de la Santa Cruz. La ruta CH2 recorrerá Plaza Fundadores, calle José María Arteaga, Jardín Zenea, calle 5 de Mayo, Mercado de la Cruz, Plaza de Armas y Templo de la Santa Cruz.

Rueda de prensa de la presentaci\u00f3n de Eqrobus, el transporte el\u00e9ctrico gratuito del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro, con medios de comunicaci\u00f3n presentes. Felifer Macías destacó que el servicio incorpora los máximos estándares de sustentabilidad para el transporte público de Querétaro. rotativo.com.mx

Ambas rutas priorizarán la conexión con las paradas Qrobus de mayor demanda: Eje Constituyentes, Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y Mercado de la Cruz.

Para noviembre, en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado, el municipio incorporará la ruta CH3, con cuatro autobuses con capacidad para 30 pasajeros cada uno. Su recorrido contemplará avenida Constituyentes, calle Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.

Felifer Mac\u00edas, presidente municipal de Quer\u00e9taro, presenta el sistema Eqrobus durante conferencia de prensa. La presentación de Eqrobus se realizó ante medios de comunicación en Querétaro capital. rotativo.com.mx

Eqrobus se suma a otros programas de la estrategia de movilidad del municipio, entre ellos el Transporte Comunitario Gratuito para Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, el Transporte Universitario, el Transporte Nocturno y el Transporte Escolar Gratuito.

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