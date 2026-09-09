Apatzingán, 9 de septiembre de 2026.- Un hombre fue detenido y un adolescente fue asegurado en Apatzingán, luego de ser ubicados en una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

A ambos se les encontró en posesión de un arma de fuego tipo escuadra, 10 cartuchos útiles y seis envoltorios con una sustancia con las características de la metanfetamina, señaló la dependencia.

La corporación indicó que la revisión al vehículo se derivó de las alteraciones detectadas en sus medios de identificación mientras circulaba con ambos a bordo.

Se trata de un señalamiento sujeto a las etapas del proceso correspondiente; hasta el momento no existe sentencia en contra de ninguno de los dos.