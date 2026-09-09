Detienen a hombre y aseguran a adolescente armados en Apatzingán

Los dos fueron ubicados cuando circulaban en una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, en Apatzingán, Michoacán.

Elementos de seguridad custodian a un hombre y un adolescente asegurados con arma y droga en Apatzingán

Un hombre fue detenido y un adolescente fue asegurado en Apatzingán con un arma de fuego, cartuchos y droga con características de metanfetamina. Se trata de un señalamiento sujeto al proceso correspondiente, sin que exista sentencia en su contra.

Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 09, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Apatzingán, 9 de septiembre de 2026.- Un hombre fue detenido y un adolescente fue asegurado en Apatzingán, luego de ser ubicados en una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

A ambos se les encontró en posesión de un arma de fuego tipo escuadra, 10 cartuchos útiles y seis envoltorios con una sustancia con las características de la metanfetamina, señaló la dependencia.

La corporación indicó que la revisión al vehículo se derivó de las alteraciones detectadas en sus medios de identificación mientras circulaba con ambos a bordo.

Se trata de un señalamiento sujeto a las etapas del proceso correspondiente; hasta el momento no existe sentencia en contra de ninguno de los dos.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

Reciente

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla en el podio durante la inauguración del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones
Editorial

Querétaro es sede del XXXII Congreso de Industria de Reuniones

El encuentro reunirá durante tres días a profesionales, empresas y especialistas del sector turístico de reuniones en el país.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, durante una declaración pública sobre el informe de gobierno de la presidenta de la República.
Querétaro

PAN acusa a Gobierno federal de manipular cifras de homicidios

Martín Arango calculó un saldo negativo de 36 muertes o desapariciones extra al día y reclamó 600 millones de pesos no cobrados por el huachicol fiscal.

Detenido custodiado por policías de la División Panteras en San Pedrito Peñuelas, Querétaro
Querétaro

Detienen a sujeto con llaves limadas en San Pedrito Peñuelas

Policías de la División Panteras detuvieron al hombre durante el Operativo Calle Segura en San Pedrito Peñuelas; fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena en Querétaro, durante rueda de prensa sobre denuncias electorales
Querétaro

Nieto rechaza denuncias de MC y PAN en su contra

El coordinador morenista dijo no haber sido notificado de la queja de Movimiento Ciudadano y cuestionó el gasto de dos aspirantes panistas en publicidad.