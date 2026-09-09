Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó cuatro cateos simultáneos en distintos puntos del municipio de Querétaro como parte del operativo Sinergia por Querétaro, con un saldo de cuatro personas detenidas —tres adultas y una adolescente, cuyos datos personales quedan resguardados— y dos inmuebles asegurados para continuar con los actos de investigación.
Las diligencias se realizaron en Paseos de San Miguel, el centro de Santa Rosa Jáuregui, Eduardo Loarca y Colinas de Santa Cruz. En los domicilios intervenidos fueron asegurados sustancias con características de marihuana y metanfetamina, cuyo análisis quedó a cargo de personal de Servicios Periciales de la dependencia para su integración a las carpetas de investigación correspondientes.
Cuatro personas fueron detenidas durante los cateos simultáneos ejecutados por la Fiscalía en el municipio de Querétaro. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad ante autoridad judicial. rotativo.com.mx
De acuerdo con la Fiscalía, la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de robo a casa habitación contra una de las personas localizadas durante el despliegue. Las otras tres personas detenidas, entre ellas la adolescente, quedaron a disposición de las autoridades competentes por su probable relación con los hechos investigados.
El despliegue se suma a la racha reciente de intervenciones bajo Sinergia en la capital: en abril, otro operativo simultáneo en nueve colonias de Querétaro dejó cuatro detenidos con narcóticos, dinero en efectivo y documentos presuntamente apócrifos.
El operativo de este lunes se desarrolló mediante cuatro células, encabezadas por personal ministerial y de la PID, en un esquema similar al que la Fiscalía ha usado en despliegues de mayor escala, como otro operativo de la estrategia que en junio dejó 20 detenidos y dos inmuebles formalmente asegurados en Querétaro y Corregidora.