Sinergia ejecuta 4 cateos y detiene a 4 personas en Querétaro

La Fiscalía General ejecutó cuatro cateos simultáneos en la capital dentro de la estrategia Sinergia, con aseguramiento de narcóticos e inmuebles.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito durante el operativo Sinergia de cateos en Querétaro, de noche
  • Personal de la Policía de Investigación del Delito participó en las cuatro células que ejecutaron los cateos de la estrategia Sinergia en Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó cuatro cateos simultáneos en distintos puntos del municipio de Querétaro como parte del operativo Sinergia por Querétaro, con un saldo de cuatro personas detenidas —tres adultas y una adolescente, cuyos datos personales quedan resguardados— y dos inmuebles asegurados para continuar con los actos de investigación.

Las diligencias se realizaron en Paseos de San Miguel, el centro de Santa Rosa Jáuregui, Eduardo Loarca y Colinas de Santa Cruz. En los domicilios intervenidos fueron asegurados sustancias con características de marihuana y metanfetamina, cuyo análisis quedó a cargo de personal de Servicios Periciales de la dependencia para su integración a las carpetas de investigación correspondientes.

Gr\u00e1fico de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro con los cuatro detenidos en cateos de la estrategia Sinergia, rostros difuminados Cuatro personas fueron detenidas durante los cateos simultáneos ejecutados por la Fiscalía en el municipio de Querétaro. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad ante autoridad judicial. rotativo.com.mx

De acuerdo con la Fiscalía, la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de robo a casa habitación contra una de las personas localizadas durante el despliegue. Las otras tres personas detenidas, entre ellas la adolescente, quedaron a disposición de las autoridades competentes por su probable relación con los hechos investigados.

El despliegue se suma a la racha reciente de intervenciones bajo Sinergia en la capital: en abril, otro operativo simultáneo en nueve colonias de Querétaro dejó cuatro detenidos con narcóticos, dinero en efectivo y documentos presuntamente apócrifos.

El operativo de este lunes se desarrolló mediante cuatro células, encabezadas por personal ministerial y de la PID, en un esquema similar al que la Fiscalía ha usado en despliegues de mayor escala, como otro operativo de la estrategia que en junio dejó 20 detenidos y dos inmuebles formalmente asegurados en Querétaro y Corregidora.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

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