Morena y PT acusan que nueva reforma judicial del Ejecutivo estatal traiciona el espíritu de la ley federal

Señalan que la propuesta del Ejecutivo permite designaciones por "dedazo" en el Órgano de Administración Judicial y corrige posiciones que la propia mayoría legislativa había rechazado semanas atrás.

Claudia Díaz Gayou durante una rueda de prensa en el Congreso de Querétaro sobre la reforma judicial.

La diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó diversos artículos de la nueva iniciativa de reforma judicial y sostuvo que algunos mecanismos propuestos contradicen el principio de elección popular de los juzgadores.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

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Querétaro, 13 de agosto de 2026.- La nueva iniciativa de reforma al Poder Judicial que el Ejecutivo estatal envió al Congreso para trasladar la elección de juzgadores a 2028 es incongruente, inconsistente y contradice el espíritu de la reforma constitucional federal, afirmaron en rueda de prensa los diputados Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo, Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía, ambos de Morena.

La legisladora Díaz Gayou señaló que el artículo 27 de la iniciativa permite que las vacantes definitivas de jueces y magistrados sean cubiertas por el Órgano de Administración Judicial —donde la mayoría correspondería al Poder Judicial—, en lugar de recurrir a los siguientes lugares en la lista de votación.

"Están organizando una estrategia en la que por dedazo, desde el Órgano de Administración, se pueda estar eligiendo a los vacantes por ausencia definitiva de jueces y magistrados", expuso. El espíritu de la reforma federal, argumentó, era que los juzgadores fueran electos por voluntad popular.

Respecto al artículo 28, la diputada indicó que la nueva propuesta crea una comisión coordinadora encargada de establecer los criterios de evaluación de los aspirantes, en sustitución del esquema donde cada comité —del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial— definía sus propios parámetros.

Diputados de Morena y PT durante rueda de prensa sobre la reforma al Poder Judicial de Quer\u00e9taro. Legisladores de Morena y del PT cuestionaron la nueva iniciativa de reforma al Poder Judicial de Querétaro y presentaron una contrapropuesta ante el Congreso local. Foto 2 — Claudia Díaz Gayou rotativo.com.mx

Díaz Gayou afirmó que el mecanismo propuesto nuevamente vincula el proceso a la Escuela de Formación Judicial, lo que a su juicio cierra la selección en favor de quienes los poderes establecidos prefieren.

En cuanto al artículo 30, la legisladora recordó que la bancada opositora había presentado una reserva durante la aprobación de la ley anterior para modificar la integración del Órgano de Administración Judicial: en lugar de un representante por el Ejecutivo, dos por el Legislativo y dos por el Judicial, proponían que el Poder Judicial tuviera mayoría con tres integrantes. Esa reserva fue rechazada.

"Ahora están corrigiendo la plana y haciéndolo como nosotros lo propusimos. Teníamos razón", sostuvo.

El diputado Silva Hernández fue más directo al señalar la contradicción: "Hay algunos artículos que van completamente en contra del espíritu de la reforma al Poder Judicial federal.

No sé quién venga a corregirle la plana a quién. Lo único que estoy viendo con esta nueva iniciativa es que por segunda ocasión vienen a corregirle la plana a sus diputados de Acción Nacional".

Díaz Gayou agregó que la propuesta evidencia que no fue elaborada por personas de Querétaro y que ni siquiera fue revisada antes de su presentación.

La diputada del PT ya había anunciado en marzo una impugnación por presuntas irregularidades en el procedimiento que derivó en aquella votación.

Como contrapropuesta, los tres legisladores presentaron su propia iniciativa. El diputado Silva Hernández detalló que incluye resolución de asuntos en un plazo máximo de seis meses salvo justificación válida, cobertura de ausencias con los siguientes en la lista de electos respetando el género, exclusión de la Escuela de Formación Judicial de cualquier etapa del proceso, e incorporación del procedimiento de elección y de las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración en la Constitución.

El diputado expuso que la ruta legislativa que sigue ahora la reforma incluye la acumulación de iniciativas, la determinación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia, la dictaminación, sesiones de trabajo en comisiones, aprobación por el Pleno con mayoría calificada, ratificación de dos terceras partes de los ayuntamientos y publicación por parte del Poder Ejecutivo.

Ante la pregunta de qué sigue, la diputada Díaz Gayou afirmó que la propuesta que presentan está orientada a "mejorarles la plana" a la mayoría de Acción Nacional. Silva Hernández planteó como objetivo que el pueblo elija a los juzgadores y que la justicia sea más pronta y expedita.

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