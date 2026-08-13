Querétaro tendrá ley de derechos para personas con autismo y neurodivergencias

La iniciativa propone acceso a diagnóstico temprano, educación inclusiva, empleo, transporte y una Comisión Intersecretarial para coordinar políticas públicas en el estado.

Las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez muestran la iniciativa de Ley de Derechos de Personas con Autismo presentada ante la LXI Legislatura de Querétaro

Las legisladoras Perla Flores y Ginna Guzmán presentaron la iniciativa tras un proceso de escucha con familias, asociaciones y especialistas en distintos municipios del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro recibió la iniciativa que crea la Ley de los Derechos de las Personas que Viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias, cuyo objetivo es garantizar su desarrollo pleno, inclusión real y ejercicio de derechos.

La propuesta fue presentada por las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez, quien impulsa esta legislación desde la Comisión de Desarrollo Social como su principal objetivo legislativo.

La iniciativa es resultado de un proceso de escucha realizado en distintos municipios con la participación de familias, asociaciones, especialistas, presidentes y presidentas municipales, así como autoridades de las áreas de Salud, Educación, Trabajo y Juventud.

Entre sus principales alcances se encuentran el acceso a diagnóstico temprano y atención especializada, educación inclusiva, capacitación para la vida productiva, inclusión laboral, transporte accesible y actividades culturales, recreativas y deportivas.

"Esta iniciativa nace de escuchar a las familias y conocer directamente las barreras que enfrentan las personas con autismo. Buscamos que tengan herramientas reales para ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse con igualdad de oportunidades", señaló Perla Flores.

La propuesta plantea además la creación de una Comisión Intersecretarial para coordinar acciones y políticas públicas, un Padrón Estatal y Centros Estatales de Atención y Diagnóstico con equipos multidisciplinarios.

El municipio de Querétaro ya autorizó 30 millones de pesos para construir un Centro Integral de Autismo con apertura prevista para el segundo semestre de 2026.

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