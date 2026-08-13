Querétaro, 13 de agosto de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro recibió la iniciativa que crea la Ley de los Derechos de las Personas que Viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias, cuyo objetivo es garantizar su desarrollo pleno, inclusión real y ejercicio de derechos.
La propuesta fue presentada por las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez, quien impulsa esta legislación desde la Comisión de Desarrollo Social como su principal objetivo legislativo.
La iniciativa es resultado de un proceso de escucha realizado en distintos municipios con la participación de familias, asociaciones, especialistas, presidentes y presidentas municipales, así como autoridades de las áreas de Salud, Educación, Trabajo y Juventud.
Entre sus principales alcances se encuentran el acceso a diagnóstico temprano y atención especializada, educación inclusiva, capacitación para la vida productiva, inclusión laboral, transporte accesible y actividades culturales, recreativas y deportivas.
"Esta iniciativa nace de escuchar a las familias y conocer directamente las barreras que enfrentan las personas con autismo. Buscamos que tengan herramientas reales para ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse con igualdad de oportunidades", señaló Perla Flores.
La propuesta plantea además la creación de una Comisión Intersecretarial para coordinar acciones y políticas públicas, un Padrón Estatal y Centros Estatales de Atención y Diagnóstico con equipos multidisciplinarios.
El municipio de Querétaro ya autorizó 30 millones de pesos para construir un Centro Integral de Autismo con apertura prevista para el segundo semestre de 2026.