Querétaro, novena ciudad con mayor percepción de seguridad: Kuri

La ENSU del tercer trimestre de 2026 ubica a la Policía Estatal en el segundo lugar nacional de confianza, con 83.1%, informó el gobernador.

Cinco hombres posan de pie en un salón con techo artesonado y candiles; percepción de seguridad en Querétaro

Querétaro es la novena ciudad del país con mejor percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI del tercer trimestre de 2026, dio a conocer el gobernador Mauricio Kuri González.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Querétaro ocupa el noveno lugar entre las ciudades del país con mejor percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, cuyos resultados del tercer trimestre de 2026 se publicaron el 23 de octubre. El gobernador Mauricio Kuri González dio a conocer la posición en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En ese mensaje, dirigido a las y los queretanos, Kuri González afirmó que el gobierno federal, a través del INEGI, ubica a Querétaro como una de las ciudades donde la gente vive con mayor tranquilidad, y que la encuesta señala un aumento notable en el porcentaje de personas que vive “feliz y en paz”.

“Ya llegamos al top 10. ¡Es un resultado Histórico!”, afirmó el mandatario estatal.

En junio, recordó, Querétaro se colocó en el lugar 13 a nivel nacional y seis de cada 10 personas vivían sin miedo. Tres meses después, ocho de cada 10 queretanos se sienten seguros para disfrutar de sus calles, trabajar y dar a su familia un mejor futuro.

La Policía Estatal obtuvo una percepción de confianza de 83.1%. La cifra representa 7.5 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior y seis posiciones de avance en el ranking nacional: del octavo al segundo lugar.

Kuri González cerró su mensaje con un agradecimiento: “Agradezco a la fiscalía, a las corporaciones policiacas, a los alcaldes, a la federación, pero, sobre todo, a ustedes, las familias, por llevar la felicidad de Querétaro al siguiente nivel. ¡Muchas gracias!”.

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