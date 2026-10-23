Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Querétaro ocupa el noveno lugar entre las ciudades del país con mejor percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, cuyos resultados del tercer trimestre de 2026 se publicaron el 23 de octubre. El gobernador Mauricio Kuri González dio a conocer la posición en un mensaje difundido en sus redes sociales.
En ese mensaje, dirigido a las y los queretanos, Kuri González afirmó que el gobierno federal, a través del INEGI, ubica a Querétaro como una de las ciudades donde la gente vive con mayor tranquilidad, y que la encuesta señala un aumento notable en el porcentaje de personas que vive “feliz y en paz”.
“Ya llegamos al top 10. ¡Es un resultado Histórico!”, afirmó el mandatario estatal.
En junio, recordó, Querétaro se colocó en el lugar 13 a nivel nacional y seis de cada 10 personas vivían sin miedo. Tres meses después, ocho de cada 10 queretanos se sienten seguros para disfrutar de sus calles, trabajar y dar a su familia un mejor futuro.
La Policía Estatal obtuvo una percepción de confianza de 83.1%. La cifra representa 7.5 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior y seis posiciones de avance en el ranking nacional: del octavo al segundo lugar.
Kuri González cerró su mensaje con un agradecimiento: “Agradezco a la fiscalía, a las corporaciones policiacas, a los alcaldes, a la federación, pero, sobre todo, a ustedes, las familias, por llevar la felicidad de Querétaro al siguiente nivel. ¡Muchas gracias!”.