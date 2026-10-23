Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La Noche de Ánimas (Animecha Kejtzïtakua en lengua purépecha) se realiza del 23 de octubre al 2 de noviembre en Pátzcuaro, con 431 artistas en la cartelera y una red de más de 700 actividades en la región lacustre, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Por primera vez, el festival recibió el apoyo del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), y se inscribe en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Maringeli Guzmán, directora de Cultura del Municipio de Pátzcuaro, explicó que con los recursos se ampliaron el alcance, la calidad y las acciones de salvaguarda patrimonial de la edición 2026.

De los 431 artistas, detalló, 141 cuentan con el apoyo del Profest, que integra a las orquestas más representativas del estado y a referentes nacionales.

En entrevista, Guzmán dijo que la Noche de Ánimas no es un festival comercial, sino una ceremonia sagrada de recibimiento y convivencia con las almas de los difuntos.

Sostuvo que la celebración involucra a toda la región lacustre en una red de tradición, gastronomía, altares, flor de cempasúchil y música. “La esencia ritual permanece intacta y las comunidades indígenas han conservado este patrimonio vivo”, afirmó.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el festival impulsa el fortalecimiento comunitario en los procesos de formación y en la visibilización de las personas que portan la tradición.

“Se han estado implementando acciones de formación que fortalecen tanto la experiencia de quienes visitan la región como la participación propia de las comunidades”, dijo Guzmán.

La programación incluye alrededor de 19 conciertos gratuitos y presentaciones artísticas, y el Desfile y Tianguis Artesanal, marco del Concurso Estatal de Artesanías de Noche de Muertos.

El tianguis reúne a más de 350 artesanos de 20 municipios y comunidades, que muestran textiles, bordados, maque, laca perfilada, pasta de caña, madera y alfarería.

En la cartelera musical y de orquestas participan agrupaciones locales que combinan sonidos originarios con fusiones contemporáneas y promueven la transmisión intergeneracional.

El Concurso y Festival de Altares forma parte de la programación, junto con talleres de cocina tradicional, pan de muerto, catrinas y arcos florales, con sede principal en el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga.

La Pasarela Perrorífica, una actividad de integración familiar y bienestar animal, la organiza el DIF Municipal en la plaza principal.

La oferta se complementa con recorridos nocturnos y vías turísticas hacia los manantiales de Urandén, el embarcadero a la Isla de Janitzio y comunidades vecinas, además de la tradición de los caballitos de madera en Cuanajo.

“Esta es una muy buena oportunidad para conocer de primera mano las tradiciones y esta celebración tan importante que es para Michoacán”, sostuvo Guzmán.