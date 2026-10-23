Noche de Ánimas en Pátzcuaro reúne a 431 artistas

Habrá alrededor de 19 conciertos gratuitos, un tianguis con más de 350 artesanos, concurso de altares y recorridos nocturnos por la región lacustre.

Visitantes entre ofrendas con veladoras y flores de cempasúchil, de noche, en la Noche de Ánimas de Pátzcuaro
  • El festival suma más de 700 actividades en la región lacustre.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La Noche de Ánimas (Animecha Kejtzïtakua en lengua purépecha) se realiza del 23 de octubre al 2 de noviembre en Pátzcuaro, con 431 artistas en la cartelera y una red de más de 700 actividades en la región lacustre, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Por primera vez, el festival recibió el apoyo del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), y se inscribe en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Maringeli Guzmán, directora de Cultura del Municipio de Pátzcuaro, explicó que con los recursos se ampliaron el alcance, la calidad y las acciones de salvaguarda patrimonial de la edición 2026.

De los 431 artistas, detalló, 141 cuentan con el apoyo del Profest, que integra a las orquestas más representativas del estado y a referentes nacionales.

En entrevista, Guzmán dijo que la Noche de Ánimas no es un festival comercial, sino una ceremonia sagrada de recibimiento y convivencia con las almas de los difuntos.

Sostuvo que la celebración involucra a toda la región lacustre en una red de tradición, gastronomía, altares, flor de cempasúchil y música. “La esencia ritual permanece intacta y las comunidades indígenas han conservado este patrimonio vivo”, afirmó.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el festival impulsa el fortalecimiento comunitario en los procesos de formación y en la visibilización de las personas que portan la tradición.

“Se han estado implementando acciones de formación que fortalecen tanto la experiencia de quienes visitan la región como la participación propia de las comunidades”, dijo Guzmán.

La programación incluye alrededor de 19 conciertos gratuitos y presentaciones artísticas, y el Desfile y Tianguis Artesanal, marco del Concurso Estatal de Artesanías de Noche de Muertos.

El tianguis reúne a más de 350 artesanos de 20 municipios y comunidades, que muestran textiles, bordados, maque, laca perfilada, pasta de caña, madera y alfarería.

En la cartelera musical y de orquestas participan agrupaciones locales que combinan sonidos originarios con fusiones contemporáneas y promueven la transmisión intergeneracional.

El Concurso y Festival de Altares forma parte de la programación, junto con talleres de cocina tradicional, pan de muerto, catrinas y arcos florales, con sede principal en el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga.

La Pasarela Perrorífica, una actividad de integración familiar y bienestar animal, la organiza el DIF Municipal en la plaza principal.

La oferta se complementa con recorridos nocturnos y vías turísticas hacia los manantiales de Urandén, el embarcadero a la Isla de Janitzio y comunidades vecinas, además de la tradición de los caballitos de madera en Cuanajo.

“Esta es una muy buena oportunidad para conocer de primera mano las tradiciones y esta celebración tan importante que es para Michoacán”, sostuvo Guzmán.

turismo cultura tradiciones y costumbres michoacan

Reciente

Sala y comedor de un departamento amueblado con sofás grises, mesa de centro de madera y televisión sobre panel de madera; renta de departamentos en Miguel Hidalgo
México

Rentar en Miguel Hidalgo: lo que pagan familias desplazadas

El diputado Eric Silva Hernández habla en el podio del Poder Legislativo de Querétaro junto a seis personas de pie
Legislatura

Tequisquiapan: denuncian pagarés en blanco y cobros abusivos de financieras

Afectados contaron que un préstamo de 15 mil pesos pasó a 60 mil; el diputado Eric Silva Hernández acompañó a habitantes de San José La Laja.

Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo, habla sobre la brecha salarial en Querétaro
San Juan del Río

Brecha salarial de 19.7% en Querétaro y San Juan del Río

Querétaro es el tercer estado con mayor porcentaje de brecha salarial, solo por debajo de Guerrero y Morelos, según datos del IMCO.

Roberto Cabrera Valencia, sentado junto a integrantes de Grupo Reto que sostienen un cheque por 100,000 pesos, en el XXIII Desayuno Anual de San Juan del Río
San Juan del Río

Municipio dona 100 mil pesos a Grupo Reto en San Juan del Río

Tania Ruiz Castro, de Gobierno del Estado, reconoció a la asociación que encabeza María Fernanda González Torres y llamó a los sanjuanenses a hacer equipo.