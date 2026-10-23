San Juan del Río se llena de cempasúchil por Día de Muertos

Las calles se llenan de cempasúchil y adornos de Día de Muertos y Halloween.

Puesto con macetas de cempasúchil listas para ofrendas de Día de Muertos en San Juan del Río

Las flores de cempasúchil se utilizan para adornar altares y ofrendas, de acuerdo con la tradición.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 23, 2026
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San Juan del Río, Querétaro, 23 de octubre de 2026. A pocos días de las celebraciones de Día de Muertos, las calles y comercios de San Juan del Río comienzan a transformarse con la presencia de flores de cempasúchil, papel picado, calaveras y diversos adornos alusivos a una de las tradiciones más representativas de México.

En distintos puntos de la ciudad, los colores naranja y morado comienzan a dominar escaparates, fachadas y puestos de temporada, donde también se ofrecen artículos relacionados con Halloween, una celebración que convive con las costumbres mexicanas y que cada año gana presencia en la decoración de hogares y establecimientos.

Flores de cempas\u00fachil en un puesto de temporada de San Juan del R\u00edo por D\u00eda de Muertos Los pétalos de cempasúchil pueden colocarse en caminos simbólicos para recibir a las almas. rotativo.com.mx

El cempasúchil, con su característico tono anaranjado, ocupa un lugar central en los preparativos. De acuerdo con la tradición, sus flores se utilizan para adornar altares y ofrendas, además de que sus pétalos pueden colocarse en caminos simbólicos para recibir a las almas de quienes ya fallecieron.

A la par, las familias comienzan a reunir los elementos necesarios para instalar sus ofrendas, en las que suelen colocarse fotografías de sus seres queridos, veladoras, alimentos, bebidas y objetos que formaron parte de su vida.

Dos personas pintan un mural con calaveras y motivos de D\u00eda de Muertos en San Juan del R\u00edo Las celebraciones mexicanas tienen como fechas principales el 1 y 2 de noviembre. rotativo.com.mx

Estos altares representan una forma de mantener viva su memoria y compartir con las nuevas generaciones las costumbres heredadas.

En el ambiente también se hacen presentes las figuras de calabazas, brujas, fantasmas y esqueletos, especialmente vinculadas con Halloween, que se celebra el 31 de octubre.

Esta fecha suele acompañarse de disfraces y actividades recreativas para niñas y niños, mientras que el Día de Muertos mantiene su significado cultural y familiar durante los primeros días de noviembre.

Dos hombres trasladan macetas de cempas\u00fachil por una calle de San Juan del R\u00edo antes de D\u00eda de Muertos Las calles y comercios de San Juan del Río comienzan a transformarse con la presencia de cempasúchil. rotativo.com.mx

Las celebraciones mexicanas tienen como fechas principales el 1 y 2 de noviembre, jornadas asociadas tradicionalmente con el recuerdo de los niños fallecidos y de los adultos, respectivamente, aunque las costumbres pueden variar entre familias y comunidades.

Así, mientras se acerca el cierre de octubre, San Juan del Río comienza a mostrar una imagen distinta en sus calles y comercios. Entre flores, luces, calaveras y decoraciones, los preparativos anticipan días en los que la memoria, la tradición y la convivencia familiar ocuparán un lugar central en la vida de los sanjuanenses.

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