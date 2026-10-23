Documental NAZA llega a cines de México y a Querétaro

La cinta de Yuval Abraham y Rachel Szor, premiada en Venecia, tiene funciones programadas en Cinemex Boulevares hasta el 28 de octubre.

Dos personas posan de negro ante el fondo de la Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia 2026
  • El documental NAZA ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia 2026.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 23, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- El documental NAZA: Una ventana a los sistemas de exterminio masivo, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, se estrenó el 22 de octubre en cines de México y tiene funciones programadas en Cinemex Boulevares, en Santiago de Querétaro.

La película reúne entrevistas con 24 integrantes del ejército y de la inteligencia de Israel, todos bajo anonimato. En sus testimonios describen los procedimientos para identificar objetivos, planear ataques y evaluar a las víctimas civiles.

The Guardian y JW Films produjeron el documental, que en México distribuye Artegios Distribución.

NAZA se presentó en el Festival de Cine de Venecia 2026, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. El cartel de la distribuidora presenta a Abraham y a Szor como dos de los ganadores del Óscar a mejor documental por No Other Land.

En Cinemex Boulevares, ubicado en Plaza Boulevares, la programación comenzó el 22 de octubre con funciones a las 16:00 y a las 20:00, con subtítulos. El 23 de octubre se repiten los mismos horarios y el 28 de octubre hay una función a las 16:00.

Los horarios pueden cambiar.

En San Juan del Río no se localizaron funciones del documental.

arte y cultura documental tiempo libre queretaro

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