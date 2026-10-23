Colima, 23 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a tres personas durante cateos simultáneos en Tecomán, Colima, como parte de la investigación por la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Los detenidos fueron identificados como David “N”, Sinuhé “N” y Cristian “N”.

El operativo partió de información de la Unidad de Inteligencia Naval y se ejecutó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales, de acuerdo con el comunicado conjunto difundido por la SSPC.

Según el documento, los trabajos de investigación e inteligencia permitieron identificar a un sujeto como coordinador logístico y operativo de un grupo delictivo con presencia en Colima, Jalisco y Michoacán. Las autoridades lo relacionan con la planeación y ejecución de la explosión frente a la corporación comunitaria.

El análisis de información, el seguimiento de vehículos y las labores de vigilancia llevaron a los agentes hasta varios inmuebles vinculados con las actividades del grupo. Dos de ellos quedaron ubicados en Tecomán: uno en la colonia Lázaro Cárdenas y otro en la localidad de Cerro de Ortega.

Con los datos de prueba reunidos, las autoridades solicitaron y obtuvieron las órdenes de cateo correspondientes. Ambas se ejecutaron al mismo tiempo.

En los domicilios se aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda de un grupo delictivo, además de cartuchos útiles y teléfonos celulares, conforme al resumen del propio comunicado.

Los dos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

A los tres detenidos se les informaron sus derechos de ley. Junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que será el encargado de determinar su situación jurídica.