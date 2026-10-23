Detienen en Colima a tres relacionados con explosión en Coahuayana

Marina, FGR y SSPC ejecutaron órdenes de cateo en dos domicilios del municipio colimense y aseguraron armas, cartuchos, teléfonos celulares y propaganda de un grupo delictivo.

Elementos de Marina, GEO y Fiscalía de espaldas frente a la reja de un inmueble durante un cateo nocturno en Tecomán, Colima

Las órdenes de cateo se ejecutaron de manera simultánea en domicilios de la colonia Lázaro Cárdenas y de la localidad de Cerro de Ortega, en Tecomán. Los detenidos se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Colima, 23 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a tres personas durante cateos simultáneos en Tecomán, Colima, como parte de la investigación por la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Los detenidos fueron identificados como David “N”, Sinuhé “N” y Cristian “N”.

El operativo partió de información de la Unidad de Inteligencia Naval y se ejecutó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales, de acuerdo con el comunicado conjunto difundido por la SSPC.

Según el documento, los trabajos de investigación e inteligencia permitieron identificar a un sujeto como coordinador logístico y operativo de un grupo delictivo con presencia en Colima, Jalisco y Michoacán. Las autoridades lo relacionan con la planeación y ejecución de la explosión frente a la corporación comunitaria.

El análisis de información, el seguimiento de vehículos y las labores de vigilancia llevaron a los agentes hasta varios inmuebles vinculados con las actividades del grupo. Dos de ellos quedaron ubicados en Tecomán: uno en la colonia Lázaro Cárdenas y otro en la localidad de Cerro de Ortega.

Con los datos de prueba reunidos, las autoridades solicitaron y obtuvieron las órdenes de cateo correspondientes. Ambas se ejecutaron al mismo tiempo.

En los domicilios se aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda de un grupo delictivo, además de cartuchos útiles y teléfonos celulares, conforme al resumen del propio comunicado.

Los dos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

A los tres detenidos se les informaron sus derechos de ley. Junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que será el encargado de determinar su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos colima

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