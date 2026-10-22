Artesana otomí agota piezas de Día de Muertos en San Juan del Río

San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Una artesana otomí originaria de Amealco, que vende sus piezas en San Juan del Río, dijo que ya no traerá más artículos de Día de Muertos porque lo que llevó se vendió y la fecha ya se acerca.
Explicó que esas piezas se venden alrededor de un mes antes de la celebración. Llevó pocas, no le sobró ninguna y no volverá por más: si no las vende, se quedan guardadas hasta el año siguiente.
El resto de su mercancía tiene otro ritmo. Según relató, hay días en que se vende el barro, otros en que salen los monederos y otros en que se van las muñecas. Un cliente puede llevarse una muñeca, una servilleta o un camino de mesa.
Con la cercanía de Día de Muertos llega más gente y las ventas aumentan, aunque no siempre, señaló. Cuando tienen dinero, las artesanas invierten en más material; cuando no, casi no se vende. Para este año, dijo que espera que las ventas vayan “un poquito bien”.
Entre las muñecas otomíes, las que más vende son las de sombrero, las abuelitas y las que llevan corona. Estas piezas, a diferencia de las de temporada, se venden todo el año.
Sobre la muñeca Lele, comentó que las artesanas cambian el vestido de cada una para que se vea distinta. Sobre el registro que se le atribuye, dijo no tener información.
Agregó que en su pueblo se reconoce más a la muñeca otomí y que ahí se realiza una feria de la muñeca. Dijo que la muñeca Lele es originaria de Amealco.