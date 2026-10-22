Artesana otomí agota piezas de Día de Muertos en San Juan del Río

Una vendedora de Amealco dijo que ya vendió lo que llevó y no traerá más, pues esas piezas salen un mes antes.

Artesana otomí sostiene una muñeca de trapo con rostro de calavera y vestido azul junto a su puesto de textiles bordados.
  • Artesana otomí originaria de Amealco muestra una de las muñecas que vende en San Juan del Río.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Una artesana otomí originaria de Amealco, que vende sus piezas en San Juan del Río, dijo que ya no traerá más artículos de Día de Muertos porque lo que llevó se vendió y la fecha ya se acerca.

Explicó que esas piezas se venden alrededor de un mes antes de la celebración. Llevó pocas, no le sobró ninguna y no volverá por más: si no las vende, se quedan guardadas hasta el año siguiente.

El resto de su mercancía tiene otro ritmo. Según relató, hay días en que se vende el barro, otros en que salen los monederos y otros en que se van las muñecas. Un cliente puede llevarse una muñeca, una servilleta o un camino de mesa.

Con la cercanía de Día de Muertos llega más gente y las ventas aumentan, aunque no siempre, señaló. Cuando tienen dinero, las artesanas invierten en más material; cuando no, casi no se vende. Para este año, dijo que espera que las ventas vayan “un poquito bien”.

Entre las muñecas otomíes, las que más vende son las de sombrero, las abuelitas y las que llevan corona. Estas piezas, a diferencia de las de temporada, se venden todo el año.

Sobre la muñeca Lele, comentó que las artesanas cambian el vestido de cada una para que se vea distinta. Sobre el registro que se le atribuye, dijo no tener información.

Agregó que en su pueblo se reconoce más a la muñeca otomí y que ahí se realiza una feria de la muñeca. Dijo que la muñeca Lele es originaria de Amealco.

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