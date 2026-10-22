CEA garantiza vigilancia de la calidad del agua en Querétaro

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo, detalló que los muestreos diarios en diferentes fuentes permiten dar seguimiento a las condiciones del agua.

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, habla ante reporteros sobre la calidad del agua en Querétaro

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, detalló que los muestreos diarios en diferentes fuentes permiten dar seguimiento a las condiciones del agua.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 22, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La calidad del agua que se distribuye en Querétaro se supervisa con la Norma Oficial Mexicana como referencia, garantizó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

La norma sirve para verificar que el agua cumpla con los parámetros correspondientes.

Vega Ricoy explicó que, a diferencia de la problemática reportada en Jalisco, Querétaro cuenta con condiciones distintas en sus fuentes de abastecimiento. La CEA, añadió, mantiene un esquema de vigilancia sobre el recurso que llega a la población.

Sobre el tratamiento que debe recibir el agua, el funcionario señaló: “Simplemente que potabilizar, hay que clorar, hay que seguir todos los parámetros para pasar la Norma Oficial Mexicana”.

Los muestreos diarios en diferentes fuentes, agregó Vega Ricoy, permiten dar seguimiento a las condiciones del agua.

Esos muestreos forman parte de las acciones de supervisión que se realizan para mantener el control sobre los sistemas de abastecimiento.

El vocal ejecutivo sostuvo que la CEA mantendrá la vigilancia, los procedimientos de tratamiento y el cumplimiento de la normativa, con el propósito de preservar la calidad del agua en Querétaro y evitar afectaciones a los usuarios.

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